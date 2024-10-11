Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию

Сергей Ребров все же удивил выбором стартового состава на эту игру. Калюжного на позиции опорника, наверное, не ожидал никто. Как и Матвиенко слева в защите, Таловерова в центре защиты или Гуцуляка на фланге атаки.

На старте игры обе команды обменялись опасными штрафными, заработавшими главными звездами обеих команд – Хвичу и Довбика сбивали возле штрафных на опасном расстоянии. Если Хвича почти сразу пробил над воротами достаточно высоко, то украинцам пришлось перед исполнением долго ждать – на стадионе в Познани пропал свет и арбитр остановил игру. Чуть ли не десять минут решался этот вопрос, арбитр даже показал идти в раздевалку, но команды не дошли туда, появился свет и игра продолжилась. И только тогда после штрафного, который навесил Мудрик, Таловеров подрезал головой. Получилось гораздо выше.

До этого был неплохой удар Судакова справа, который обработал мяч после прострела Гуцуляка.

После этого игра успокоилась в плане голевых моментов. Не было обострений в атаке, но украинцы удивили, что шли в высокий прессинг и часто отбирали мяч далеко впереди, что явно не отвечало планам грузин.

И такая тактика принесла плоды. Мудрик плохо отдал Судакову, соперник перехватил, но на плохом газоне нормально не удержал мяч, в результате чего тот же Судаков отпасовал вперед, Мудрик прошел троих, после чего из центральной зоны перед штрафным сильно и точно пробил в левый нижний угол, открыв счет.

Грузины попытались ответить забросами, но Трубин и защитники уверенно забирали и уносили все, что летело к ним. А если же доходило до удара, то либо в руки Трубину, либо намного выше – это Кварацхелия стянул на себя соперников и отбросил обратно на Кочорашвили, крутившего в дальнюю девятку слишком неудачно.

Первый тайм получился, если сравнивать остальные первые половины за Реброва, гораздо лучше. По крайней мере, спать не хотелось и плохие слова в адрес футболистов на язык не просились, упрекнуть «сине-желтым» было нечем, не выпадал никто.

Второй тайм стал словно продолжением первого. Судаков классно разогнал контратаку, но Мудрик и Довбык все же не смогли акцентированно пробить.

Едва ли не впервые за игру ошиблись наши центральные защитники, но обошлось – Таловеров не достал мяч в борьбе с Микаутадзе, неправильно выбрав позицию, Забарный дал себя расшатать, но в итоге удар вышел в сетку не той стороны, что хотелось хозяевам. В ответ Мудрик бил с линии штрафной и Мамардашвили откровенно спас Сакартвело.

После часа игры украинцы немного устали высоко прессинговать и отошли назад в надежде на контратаки. Ставка почти сработала, но и Довбык впереди, и заменивший его Яремчук акцентированно не могли зацепиться за мяч.

Время постепенно шло. В конце матча произошло огромное разочарование, поскольку грузины сумели сравнять счет, однако ненадолго – как показал повтор, перед этим оффсайд был у гостей, поэтому результативный удар Давиташвили справедливо не был засчитан.

Арбитр добавил четыре минуты, грузины давили, но украинцы уверенно отбивались и с третьей попытки все же одержали победу в этом розыгрыше Лиги наций.

Теперь предстоит взять реванш 14 октября в матче против Чехии.

Лига наций. Группа В1. 3-й тур.

Украина – Грузия – 1:0

Гол: Мудрик (35)

Предупреждения: Матвиенко (29), Калюжный (45+5), Конопля (76) – Кашия (11), Двали (39), Кочорашвили (63), Шенгелия (69)

Украина: Трубин, Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля, Калюжный (Крыськив, 91), Мудрик (Назаренко, 86), Шапаренко, Судаков (Сваток, 91), Гуцуляк (Зубков, 75), Довбик (Яремчук, 75)

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Лочошвили (Шенгелия, 60), Кочорашвили (Давиташвили, 71), Чакветадзе, Гвелесиани (Зивзиадзе, 82), Китеишвили, Кварацхелия, Микаутадзе

Арбитр: Юлиан Вайнбергер (Австрия)

Стадион «Познань» (Познань, Польша)

УКРАИНА – ГРУЗИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА