Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Команда Сергея Реброва одержала минимальную победу
Сергей Ребров все же удивил выбором стартового состава на эту игру. Калюжного на позиции опорника, наверное, не ожидал никто. Как и Матвиенко слева в защите, Таловерова в центре защиты или Гуцуляка на фланге атаки.
На старте игры обе команды обменялись опасными штрафными, заработавшими главными звездами обеих команд – Хвичу и Довбика сбивали возле штрафных на опасном расстоянии. Если Хвича почти сразу пробил над воротами достаточно высоко, то украинцам пришлось перед исполнением долго ждать – на стадионе в Познани пропал свет и арбитр остановил игру. Чуть ли не десять минут решался этот вопрос, арбитр даже показал идти в раздевалку, но команды не дошли туда, появился свет и игра продолжилась. И только тогда после штрафного, который навесил Мудрик, Таловеров подрезал головой. Получилось гораздо выше.
До этого был неплохой удар Судакова справа, который обработал мяч после прострела Гуцуляка.
После этого игра успокоилась в плане голевых моментов. Не было обострений в атаке, но украинцы удивили, что шли в высокий прессинг и часто отбирали мяч далеко впереди, что явно не отвечало планам грузин.
И такая тактика принесла плоды. Мудрик плохо отдал Судакову, соперник перехватил, но на плохом газоне нормально не удержал мяч, в результате чего тот же Судаков отпасовал вперед, Мудрик прошел троих, после чего из центральной зоны перед штрафным сильно и точно пробил в левый нижний угол, открыв счет.
Грузины попытались ответить забросами, но Трубин и защитники уверенно забирали и уносили все, что летело к ним. А если же доходило до удара, то либо в руки Трубину, либо намного выше – это Кварацхелия стянул на себя соперников и отбросил обратно на Кочорашвили, крутившего в дальнюю девятку слишком неудачно.
Первый тайм получился, если сравнивать остальные первые половины за Реброва, гораздо лучше. По крайней мере, спать не хотелось и плохие слова в адрес футболистов на язык не просились, упрекнуть «сине-желтым» было нечем, не выпадал никто.
Второй тайм стал словно продолжением первого. Судаков классно разогнал контратаку, но Мудрик и Довбык все же не смогли акцентированно пробить.
Едва ли не впервые за игру ошиблись наши центральные защитники, но обошлось – Таловеров не достал мяч в борьбе с Микаутадзе, неправильно выбрав позицию, Забарный дал себя расшатать, но в итоге удар вышел в сетку не той стороны, что хотелось хозяевам. В ответ Мудрик бил с линии штрафной и Мамардашвили откровенно спас Сакартвело.
После часа игры украинцы немного устали высоко прессинговать и отошли назад в надежде на контратаки. Ставка почти сработала, но и Довбык впереди, и заменивший его Яремчук акцентированно не могли зацепиться за мяч.
Время постепенно шло. В конце матча произошло огромное разочарование, поскольку грузины сумели сравнять счет, однако ненадолго – как показал повтор, перед этим оффсайд был у гостей, поэтому результативный удар Давиташвили справедливо не был засчитан.
Арбитр добавил четыре минуты, грузины давили, но украинцы уверенно отбивались и с третьей попытки все же одержали победу в этом розыгрыше Лиги наций.
Теперь предстоит взять реванш 14 октября в матче против Чехии.
Лига наций. Группа В1. 3-й тур.
Украина – Грузия – 1:0
Гол: Мудрик (35)
Предупреждения: Матвиенко (29), Калюжный (45+5), Конопля (76) – Кашия (11), Двали (39), Кочорашвили (63), Шенгелия (69)
Украина: Трубин, Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля, Калюжный (Крыськив, 91), Мудрик (Назаренко, 86), Шапаренко, Судаков (Сваток, 91), Гуцуляк (Зубков, 75), Довбик (Яремчук, 75)
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Лочошвили (Шенгелия, 60), Кочорашвили (Давиташвили, 71), Чакветадзе, Гвелесиани (Зивзиадзе, 82), Китеишвили, Кварацхелия, Микаутадзе
Арбитр: Юлиан Вайнбергер (Австрия)
Стадион «Познань» (Познань, Польша)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч состоится 11 октября в 21:45 по Киеву
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – об успехе украинской «молодежки» в отборе на чемпионат Европы
Не могу вспомнить ни одной комбинации на гол от наших.
Гол случайный после отбора и индивидуальных действий Мудрика.
Слабо, но с победой!!!
Типа игры с Селтиком у Шахтера в ЛЧ.
Итог Вы помните...
Но еще ж не конец. Надо верить
Суета одна...
По одному удару в створ в каждом тайме. А грузины ничего не теряют. При такой игре в Грузии ничья будет радость. Но главное выжать хоть ничейку с чехами во второй игре октября. 2 игра всегда даётся сложнее.
Віддача та бажання були майже у всіх.
Малюнок в грі відсутній та нестача зіграності (взаєморозуміння) між деякими гравцями.
Певні персонажі у відверто поганій ігровій формі для збірної.