Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
11.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Грузия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
11 октября 2024, 23:48 | Обновлено 12 октября 2024, 00:08
2858
67

Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию

Команда Сергея Реброва одержала минимальную победу

11 октября 2024, 23:48 | Обновлено 12 октября 2024, 00:08
2858
67
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Ребров все же удивил выбором стартового состава на эту игру. Калюжного на позиции опорника, наверное, не ожидал никто. Как и Матвиенко слева в защите, Таловерова в центре защиты или Гуцуляка на фланге атаки.

На старте игры обе команды обменялись опасными штрафными, заработавшими главными звездами обеих команд – Хвичу и Довбика сбивали возле штрафных на опасном расстоянии. Если Хвича почти сразу пробил над воротами достаточно высоко, то украинцам пришлось перед исполнением долго ждать – на стадионе в Познани пропал свет и арбитр остановил игру. Чуть ли не десять минут решался этот вопрос, арбитр даже показал идти в раздевалку, но команды не дошли туда, появился свет и игра продолжилась. И только тогда после штрафного, который навесил Мудрик, Таловеров подрезал головой. Получилось гораздо выше.

До этого был неплохой удар Судакова справа, который обработал мяч после прострела Гуцуляка.

После этого игра успокоилась в плане голевых моментов. Не было обострений в атаке, но украинцы удивили, что шли в высокий прессинг и часто отбирали мяч далеко впереди, что явно не отвечало планам грузин.

И такая тактика принесла плоды. Мудрик плохо отдал Судакову, соперник перехватил, но на плохом газоне нормально не удержал мяч, в результате чего тот же Судаков отпасовал вперед, Мудрик прошел троих, после чего из центральной зоны перед штрафным сильно и точно пробил в левый нижний угол, открыв счет.

Грузины попытались ответить забросами, но Трубин и защитники уверенно забирали и уносили все, что летело к ним. А если же доходило до удара, то либо в руки Трубину, либо намного выше – это Кварацхелия стянул на себя соперников и отбросил обратно на Кочорашвили, крутившего в дальнюю девятку слишком неудачно.

Первый тайм получился, если сравнивать остальные первые половины за Реброва, гораздо лучше. По крайней мере, спать не хотелось и плохие слова в адрес футболистов на язык не просились, упрекнуть «сине-желтым» было нечем, не выпадал никто.

Второй тайм стал словно продолжением первого. Судаков классно разогнал контратаку, но Мудрик и Довбык все же не смогли акцентированно пробить.

Едва ли не впервые за игру ошиблись наши центральные защитники, но обошлось – Таловеров не достал мяч в борьбе с Микаутадзе, неправильно выбрав позицию, Забарный дал себя расшатать, но в итоге удар вышел в сетку не той стороны, что хотелось хозяевам. В ответ Мудрик бил с линии штрафной и Мамардашвили откровенно спас Сакартвело.

После часа игры украинцы немного устали высоко прессинговать и отошли назад в надежде на контратаки. Ставка почти сработала, но и Довбык впереди, и заменивший его Яремчук акцентированно не могли зацепиться за мяч.

Время постепенно шло. В конце матча произошло огромное разочарование, поскольку грузины сумели сравнять счет, однако ненадолго – как показал повтор, перед этим оффсайд был у гостей, поэтому результативный удар Давиташвили справедливо не был засчитан.

Арбитр добавил четыре минуты, грузины давили, но украинцы уверенно отбивались и с третьей попытки все же одержали победу в этом розыгрыше Лиги наций.

Теперь предстоит взять реванш 14 октября в матче против Чехии.

Лига наций. Группа В1. 3-й тур.

Украина – Грузия – 1:0

Гол: Мудрик (35)

Предупреждения: Матвиенко (29), Калюжный (45+5), Конопля (76) – Кашия (11), Двали (39), Кочорашвили (63), Шенгелия (69)

Украина: Трубин, Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля, Калюжный (Крыськив, 91), Мудрик (Назаренко, 86), Шапаренко, Судаков (Сваток, 91), Гуцуляк (Зубков, 75), Довбик (Яремчук, 75)

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Лочошвили (Шенгелия, 60), Кочорашвили (Давиташвили, 71), Чакветадзе, Гвелесиани (Зивзиадзе, 82), Китеишвили, Кварацхелия, Микаутадзе

Арбитр: Юлиан Вайнбергер (Австрия)

Стадион «Познань» (Познань, Польша)

УКРАИНА – ГРУЗИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Кто, как не он? Определен Лев матча Лиги наций Украина – Грузия
Украина – Грузия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Не удержали преимущество. Дубль Стрелеца спас Словакию в матче со Швецией
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна заявка Украины на игру с Грузией. Без Степаненко и Кабаева
Футбол | 11 октября 2024, 09:23 9
Известна заявка Украины на игру с Грузией. Без Степаненко и Кабаева
Известна заявка Украины на игру с Грузией. Без Степаненко и Кабаева

Матч состоится 11 октября в 21:45 по Киеву

Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Футбол | 11 октября 2024, 12:20 12
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – об успехе украинской «молодежки» в отборе на чемпионат Европы

Первая неудача. Украина U-21 в гостях проиграла Англии U-21
Футбол | 11.10.2024, 23:40
Первая неудача. Украина U-21 в гостях проиграла Англии U-21
Первая неудача. Украина U-21 в гостях проиграла Англии U-21
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
Бокс | 11.10.2024, 07:55
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
Лидер сборной Украины по футзалу: Выгнали из академии Шахтера. Было обидно
Футбол | 11.10.2024, 20:10
Лидер сборной Украины по футзалу: Выгнали из академии Шахтера. Было обидно
Лидер сборной Украины по футзалу: Выгнали из академии Шахтера. Было обидно
Комментарии 68
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TarasTaras94
Із позитиву Калюжний та організовано грали позаду, але поки це продовження попередніх матчів, просто тут дещо прагматично зіграли і вийшло перемогти. Ну і в цілому сподобався центр Калюжний - Судаков - Шапаренко, всі грали із шаленою віддачею 
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
ПУМА
Відчувалась самовіддача (особливо в Калюжного), але не думка тренера. Тренера потрібно змінювати.
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
DK1970
Вітаю всіх з вимученою Перемогою! Перемога - Перемогою але є ньюанс. 2 удари у стввр воріт... 
Ответить
+7
Андрій Заліщук
з чехами буде важче, але вірю, що як мінімум не програємо
Ответить
+7
ПУМА
Другий тайм втримали виключно завдяки Калюжному. Для мене він лев матчу. А ви й далі розказуйте, що немає в нас ким замінити звьозд недоторканних.
Ответить
+7
Макс Максов
Вимучали! Потішила тільки, чудова гра Калюжного!
Ответить
+7
Harun Bakircioğlu
Камон плей продолжается, но от результата все равно приятно. Побеждать всегда приятно при любой игре.
Ответить
+7
Pavel_i_CO
Дуже важлива перемога!! Дебютанти відіграли добре, навіть дуже. Чекаємо від збірної три очки в матчі з чехами та повернення в боротьбу за вихід в Лігу А
Ответить
+6
avk2307
Игра ни о чем.
Не могу вспомнить ни одной комбинации на гол от наших.
Гол случайный  после отбора и индивидуальных действий Мудрика.
Слабо, но с победой!!!
Типа игры с Селтиком у Шахтера в ЛЧ.
Итог Вы помните...
Но еще ж не конец. Надо верить
Ответить
+6
fedd1979
Жахливо те, що вже албанці з грузинами стають нам просто непосильними... Особливо з огляду на те, як просто сьогодні чехи розправилися з тими ж албанцями. Культура гри з мячем у грузинів на порядок вища. 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Віктор Коробка
Прагматична гра на результат. Не яскрава, часом вимучена, але перемога. Не дали зіграти грузинам, і самі забили. З Перемогою!
Ответить
+5
Nordenus
Игра все такая же убогая. Спасибо Мудрику за гол.
Ответить
+5
odiniznashih
Победили, но игры как не было так и нет.
Суета одна...
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
u6464u
Дякувати команді за перемогу за жагу до гри , за бажання щось змінити на краще, але питань по грі за багато ,.
Ответить
+4
mvv71ua
Нарешті була команда, нарешті був бій, бажання, перемога!!! Всіх з перемогою!!! 
Ответить
+4
Fitness.sports
С победой, а это главное. Результат на табло. Но статистика и игра не радует.
По одному удару в створ в каждом тайме. А грузины ничего не теряют. При такой игре в Грузии ничья будет радость. Но главное выжать хоть ничейку с чехами во второй игре октября. 2 игра всегда даётся сложнее. 
Ответить
+4
Nick.Grabowski
Калюжний - MVP матчу (імхо).
Віддача та бажання були майже у всіх.
Малюнок в грі відсутній та нестача зіграності (взаєморозуміння) між деякими гравцями.
Певні персонажі у відверто поганій ігровій формі для збірної.  
Ответить
+4
Viktor Shuper
вимучили. але гри як не було так і нема, просто жах. і ще мені дивно дуже що грузини не забили хоча би гол, дуже дивно. з Матвієнком у захисті і не пропустити 
Ответить
+4
OKs100
Совсем другой стиль игры показали, даже на последних минутах шли вперед, а не катали мяч на защитников.
Ответить
+4
Xron7777
Старались,спору нема.але все в таку натяжку,що незнаю,радіти чи плакати))))
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
10.10.2024, 10:52 3
Футбол
Украинка в США одержала самую высокорейтинговую победу и вышла в 1/4 финала
Украинка в США одержала самую высокорейтинговую победу и вышла в 1/4 финала
11.10.2024, 07:01 3
Теннис
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
11.10.2024, 16:20 199
Футбол
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
11.10.2024, 07:49
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
10.10.2024, 15:42 63
Футбол
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
11.10.2024, 16:04 4
Футзал
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
10.10.2024, 06:19 4
Футбол
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
10.10.2024, 19:30 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем