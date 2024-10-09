В пятницу, 11 октября, состоится поединок группы В1 Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Грузии. Матч пройдет в Познани (Польша) на стадионе «Познань», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наша национальная команда неудачно стартовала в текущей Лиге наций, проиграв Албании (1:2) и Чехии (2:3). А вот сборная Грузии начала турнир с двух побед, на своем поле разгромив чехов (4:1) и в гостевом поединке справившись с албанцами (1:0). Украина и Грузия ранее провели 9 очных дуэлей: 6 встреч выиграли «сине-желтые», а еще 3 поединка завершились вничью. Предыдущее противостояние команд состоялось в товарищеской игре 2015 года. Тогда украинцы одержали победу со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Грузия, за которой можно следить в украинской версии сайта.