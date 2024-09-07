Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании

Вот и пора, когда уже выступления на Евро-2024 отошли немного назад для сборной Украины и начался новый турнир. Конечно, Лига наций является полутоварищеским турниром, но к нему никто не относится несерьезно, стоит лишь вспомнить, например, швейцарские кантоны...

На стартовый матч против Албании (еще Чехия и Грузия в группе) Сергей Ребров выбрал достаточно предполагаемый состав. Не играли Довбик и Мудрик, свой шанс получили Яремчук и дебютант Кабаев, а выбор игроков на другие позиции был ясен, пусть нравилось или не нравилось кому-то решение главного тренера.

Начало игры получилось не таким, как нам хотелось. Хотелось, конечно, быстрого гола, но даже до ударов дело не доходило. Мяч погряз в неспешных атаках где-то у подступов к штрафной албанцев. А вот атаки соперников были такими, после которых болельщики «чино-желтых» выдыхали с облегчением – то Лячи был неточным, то пробить не удавалось тому же Лячи или Манаю...

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А Асани вообще простил нашу команду после банального заброса, с острого угла вместо удара отправив мяч от ворот. Как бы то ни было, албанцы хотя бы старались, а что делали подопечные Реброва, нельзя было описать никаким словом. Не было ничего, что можно было бы выделить. Не считать же таковыми монотонные попытки пройти в пас через центр, которые албанцы перекусывали и практически не замечали.

Хотя описать игру Украины можно было, конечно, но сделать это легче было бы болельщикам, не ограниченным цензурой и которые с удовольствием это делали на различных форумах, сайтах и ​​платформах. Если бы было правдой, что после плохих слов о человеке у него наступает икота, то бедны были бы все полевые игроки и главный тренер команды.

Чего полевые? Ибо Трубин все же производил неплохое впечатление. Пусть и играли албанцы примитивно, однако с желанием и свои моменты имели, например, Аслани с острого угла слева дал возможность похвалить Трубина, а сразу после углового Лячи бил пяткой и Шапаренко отклонился от удара. К счастью, в створ мяч не полетел.

К чести украинцев, все же в конце тайма они симметрично создали и свои моменты. Тоже два подряд и такие же – сначала Яремчук после вертикальной атаки бил низом в угол и вратарь перевел на угловой, а после него Бражко банально не попал головой в правый нижний угол с выгодной позиции.

Getty Images/Global Images Ukraine

Была надежда, что после перерыва Украина традиционно для себя прибавит. И действительно, почти сразу удалось открыть счет – Конопля после паса Миколенко вывел «сине-желтых» вперед.

К сожалению, попустили почти тоже сразу – Исмаили воспользовался суетой после углового и сравнял счет. А затем произошла красивая атака, которую Цыганков завершал ударом с нескольких метров и пробил выше.

И уже минут через десять пропустили второй раз – Манай слева простреливал, украинцы не выбили и Асани расстрелял ворота ударом в упор.

Конечно, украинцы пробовали отыграться, но командам вроде Албании играть на удержание счета довольно несложно. Так оно и получилось – счет больше не менялся. Да и предпосылок для этого не было, к сожалению.

Getty Images/Global Images Ukraine

Таким образом, в седьмом очном матче Украина впервые уступила Албании (до сих пор было пять побед и ничья), проиграв в стартовом матче Лиги наций. Исправлять ситуацию нужно будет уже 10 сентября в игре против Чехии.

Лига наций. Группа В1. 1-й тур.

Украина – Албания – 1:2

Голы: Конопля (49) – Исмайли (54), Асани (66)

Предупреждение: Асани (68)

Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Матвиенко, Конопля, Бражко (Малиновский, 81), Шапаренко (Ванат, 72), Судаков (Ярмоленко, 72), Кабаев (Пихаленок, 72), Яремчук, Цыганков (Зинченко, 81)

Албания: Стракоша, Митай, Кумбула, Исмайли, Хюсай, Рамадани, Аслани, Асани, Н.Байрами (Ходжа, 77), Лячи (Бериша, 72), Манай

Арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

Стадион «Летна» (Прага, Чехия)

УКРАИНА – АЛБАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА