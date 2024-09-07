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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
07.09.2024 21:45 – FT 1 : 2
Албания
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Сборная УКРАИНЫ
07 сентября 2024, 23:44 | Обновлено 08 сентября 2024, 00:12
4491
154

Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании

Команда Сергея Реброва открыла счет, но не сумела удержать преимущество

07 сентября 2024, 23:44 | Обновлено 08 сентября 2024, 00:12
4491
154
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Getty Images/Global Images Ukraine

Вот и пора, когда уже выступления на Евро-2024 отошли немного назад для сборной Украины и начался новый турнир. Конечно, Лига наций является полутоварищеским турниром, но к нему никто не относится несерьезно, стоит лишь вспомнить, например, швейцарские кантоны...

На стартовый матч против Албании (еще Чехия и Грузия в группе) Сергей Ребров выбрал достаточно предполагаемый состав. Не играли Довбик и Мудрик, свой шанс получили Яремчук и дебютант Кабаев, а выбор игроков на другие позиции был ясен, пусть нравилось или не нравилось кому-то решение главного тренера.

Начало игры получилось не таким, как нам хотелось. Хотелось, конечно, быстрого гола, но даже до ударов дело не доходило. Мяч погряз в неспешных атаках где-то у подступов к штрафной албанцев. А вот атаки соперников были такими, после которых болельщики «чино-желтых» выдыхали с облегчением – то Лячи был неточным, то пробить не удавалось тому же Лячи или Манаю...

Getty Images/Global Images Ukraine

А Асани вообще простил нашу команду после банального заброса, с острого угла вместо удара отправив мяч от ворот. Как бы то ни было, албанцы хотя бы старались, а что делали подопечные Реброва, нельзя было описать никаким словом. Не было ничего, что можно было бы выделить. Не считать же таковыми монотонные попытки пройти в пас через центр, которые албанцы перекусывали и практически не замечали.

Хотя описать игру Украины можно было, конечно, но сделать это легче было бы болельщикам, не ограниченным цензурой и которые с удовольствием это делали на различных форумах, сайтах и ​​платформах. Если бы было правдой, что после плохих слов о человеке у него наступает икота, то бедны были бы все полевые игроки и главный тренер команды.

Чего полевые? Ибо Трубин все же производил неплохое впечатление. Пусть и играли албанцы примитивно, однако с желанием и свои моменты имели, например, Аслани с острого угла слева дал возможность похвалить Трубина, а сразу после углового Лячи бил пяткой и Шапаренко отклонился от удара. К счастью, в створ мяч не полетел.

К чести украинцев, все же в конце тайма они симметрично создали и свои моменты. Тоже два подряд и такие же – сначала Яремчук после вертикальной атаки бил низом в угол и вратарь перевел на угловой, а после него Бражко банально не попал головой в правый нижний угол с выгодной позиции.

Getty Images/Global Images Ukraine

Была надежда, что после перерыва Украина традиционно для себя прибавит. И действительно, почти сразу удалось открыть счет – Конопля после паса Миколенко вывел «сине-желтых» вперед.

К сожалению, попустили почти тоже сразу – Исмаили воспользовался суетой после углового и сравнял счет. А затем произошла красивая атака, которую Цыганков завершал ударом с нескольких метров и пробил выше.

И уже минут через десять пропустили второй раз – Манай слева простреливал, украинцы не выбили и Асани расстрелял ворота ударом в упор.

Конечно, украинцы пробовали отыграться, но командам вроде Албании играть на удержание счета довольно несложно. Так оно и получилось – счет больше не менялся. Да и предпосылок для этого не было, к сожалению.

Getty Images/Global Images Ukraine

Таким образом, в седьмом очном матче Украина впервые уступила Албании (до сих пор было пять побед и ничья), проиграв в стартовом матче Лиги наций. Исправлять ситуацию нужно будет уже 10 сентября в игре против Чехии.

Лига наций. Группа В1. 1-й тур.

Украина – Албания – 1:2

Голы: Конопля (49) – Исмайли (54), Асани (66)

Предупреждение: Асани (68)

Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Матвиенко, Конопля, Бражко (Малиновский, 81), Шапаренко (Ванат, 72), Судаков (Ярмоленко, 72), Кабаев (Пихаленок, 72), Яремчук, Цыганков (Зинченко, 81)

Албания: Стракоша, Митай, Кумбула, Исмайли, Хюсай, Рамадани, Аслани, Асани, Н.Байрами (Ходжа, 77), Лячи (Бериша, 72), Манай

Арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

Стадион «Летна» (Прага, Чехия)

УКРАИНА – АЛБАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 156
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Міша Квасньовський
Реброва в відставку, вистачає цього позору! Не було гри на євро і тут знову дно!
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+22
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avk2307
Програли по ділу.
Албанці заслужили
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+18
suforza1921
Це була ганьба. Не тільки результат, а й якість гри. Тактика, техніка, бажання, командна гра - все абсолютний провал. Хтось з пари Ребров - Шевченко зможе зрештою прийняти чоловіче рішення? Або перший піти нафіг, або другий послати нафіг свого кореша. Чи настане таке щастя? Вельми сумнівно.
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+16
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Stanislav Matusevych
Абсолютно заслужена поразка що за грою, що за моментами. Ще з голом пощастило, що воротар албанців помилився. Якщо тупориле недоробство і зараз не напише заяву (а він не напише, інакше б не був тупорилим недоробством), то на збірну очікує важка боротьба за те, щоб залишитися у дивізіоні В. Причому, скоріш за все, цю боротьбу буде програно. Ну й наостанок традиційне за останній рік:
РЕБРОВ - ГЕТЬ!!!
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+15
Boodya
Поки тренер Ребров - я матчі збірної більше не дивлюсь
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+13
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theeromario77
позорище
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+12
adidas777
З усіх українських спортсменів на сьогоднішній день, тільки збірна України з футболу це цілковита ганьба! Вкотре наші зіркові хлопчики плюють в обличчя всім українцям!
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+11
R1d3r
Ребров, гоу хом. Да, и почаще мегафорварда Яремчука выпускайте, куда там всяким Довбикам..
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+11
Alex T
Потенциал сборной Албании раскрыт сполна, впрочем как и Румынии, Ребров может хватит?
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+11
Лига
Да как вы за_бали, раздуплитесь уже, Серёжа может пора идти на х_й тебе пока ещё не поздно
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+10
mk1308
Я був за Реброва і вважав що потрібен час. Зараз бачу що помилився. Дуже сумно. З такою грою наше місце десь біля Сан Маріно. Сором і все. Албанці молодці!
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+10
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uragan84
Гнать Реброва ещё после Евро надо было.Развалил сборную
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+10
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Jugger54
Разве это сборная, это кучка дай мне пас ради паса, я ударю, мож залетит, при Фоменко игра была лучше, чем ЭТО
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+10
Vovan78
От мені цікаво чи дивляться оці телепні з мільйонними зарплатами Параолімпійські ігри? Якщо ні то нехай тренер включать їм трансляцію. Там люди без рук, без ніг з вадами зору виходять і рвуть до останнього за перемогу а потім стоять на п‘єдесталі і з гордістю дивляться як підіймають їхній прапор. А тут вийшли 11 недоумків, замотались в національний прапор, потім зганьбили його своєю безхребетністю! Соромно дивитись такий футбол,  сподіваюсь їм також буде соромно дивитись вболівальникам у очі!
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+9
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mig3131
Результат по грі. Албанці грали у футбол. А наші ніяк не награються  в корупцію та кумівство. Там у них все добре. 
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+9
suforza1921
З цих хлопців половина не гідна грати за збірну. Хто за рівнем, а хто за бажанням. Гнати сраною мітлою. А найперше мегатренера з мегазарплатою. Млін, той ще Мельгоса виграв з молодіжною 7 матчів з 7, у тому числі й у Англії і у Сербії вчора. Є думка на полі, є малюнок гри, є налаштування на гру. Невже не можна зрештою призначити іноземного тренера в національну збірну?
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New Zealander
Прийшов час призначати в збірну кваліфікованого іноземного фахівця типу Сільвіньйо чи Саньйоля
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+9
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cooperchack
Стыдоба одним словом. Очень слабая игра. Тренер ни выводов не сделал,ни толчка не дал команде. 
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+9
elPadrino
слов нет,одни матюки
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+9
Bulba_sumkin
Албания, Румыния??? Кто дальше, Люксембург и Сан-Марино? Может пора уже выгнать этого недотренера и руководство которое его эээээээ назначило? 
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+8
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