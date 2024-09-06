Седьмого сентября в первом туре розыгрыша Лиги наций в дивизионе В сборная Украины встретится со сборной Албании. Поединок состоится в Праге. Начало игры – в 21.45 по киевскому времени.

Украина

Второго сентября национальная сборная Украины начала подготовку к открытию нового сезона – матчам в Лиге наций. На сентябрьском отрезке дистанции этого турнира подопечные Сергея Реброва встретятся сначала с Албанией (номинально домашний матч), а через три дня – проведут выездной поединок против сборной Чехии.

С целью оптимальной подготовки к этой «спарке», а также минимизации логистических нюансов к обоим поединкам «сине-желтые» будут готовиться в Праге.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Украины также выступала в дивизионе В. И в группе со сборными Шотландии, Ирландии и Армении заняла второе место.

Задачей нашей команды было первое место и возвращение в дивизион А. Поскольку турнирная задача не была решена, контракт с тогдашним наставником сборной Украины Александром Петраковым не был продлен.

На новый игровой цикл сборная Украины получила нового тренера – Сергея Реброва. Под его руководством «сине-желтые» квалифицировались на Евро-2024, однако на полях Германии потерпели неудачу, заняв последнее место в не в самой сложной группе.

Тем не менее, Ребров остался на своем посту. И вот теперь попробует вернуть команду в элитный дивизион Лиги наций. Во всяком случае, такая задача перед наставником и его подопечными уже озвучена руководством УАФ.

С целью лучшей подготовки сборной Украины к сентябрьским матчам ЛН, в чемпионате Украины будет двухнедельная пауза. Футболисты, представляющие в сборной цвета «Динамо» и «Шахтера», добирались в Прагу через Молдову. Чуть позже к лагерю сборной присоединились и наши легионеры.

Главная кадровая проблема сборной Украины накануне матча против сборной Албании – травма ключевого нашего форварда Довбика. Хотя повреждение, выявленное у Артема, и не является серьезным, было решено отпустить игрока в его клуб. Вместо нападающего «Ромы» Ребров не будет вызывать нового форварда в сборную. В обойме команды на два ближайших поединка останется лишь двое нападающих – Яремчук и Ванат.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Я считаю, что албанцам не повезло с жеребьевкой на Евро – все соперники были очень высокого уровня. Во всех поединках они очень хорошо оборонялись. Но в отборочном цикле они играли очень уверенно, у них очень интенсивная команда. Все игроки выступают в Европе, почти весь основной состав играет в чемпионате Италии. Мы очень серьезно относимся к этому сопернику. Думаю, Албания еще не раскрыла свой потенциал, который у нее очень велик.

Албания

Как и сборная Украины, албанцы тоже играли на Евро-2024. И тоже сыграли там не лучшим образом: заняли последнее место в группе. Но ради справедливости нужно уточнить, что «красно-черные» на недавнем ЧЕ попали в самую настоящую группу «смерти»: Испания, Италия и Хорватия. Будущему и прежнему чемпионам континента подопечные Сильвиньо проиграли, а вот с хорватами сыграли вничью.

В минувшем розыгрыше Лиги наций Албания тоже выступала в дивизионе В. Сохранить прописку в этом «подразделении» ЛН балканской команде удалось во многом благодаря тому, что в одной группе с ними была сборная россии, которую выгнали оттуда в шею.

Определенные кадровые проблемы накануне старта в Лиге наций имеет и сборная Албании. По словам наставника «красно-черных» Сильвиньо, против сборной Украины не сыграет из-за травмы нападающий Броя. Вряд ли поможет команде и защитник Джимсити, у которого тоже повреждение.

Сильвиньо, главный тренер сборной Албании:

– У Украины, Грузии и Чехии сильные команды, у них сильные игроки, это будут сложные и упорные матчи. Мы растущая команда. У нас нет времени экспериментировать, мне не нравится это слово.

История противостояний

Предстоящий поединок станет седьмым очным для соперников. На данный момент сборную Албании можно считать удобным оппонентом для сборной Украины. В активе «сине-желтых» – пять побед, и лишь одна встреча завершилась вничью. Разница мячей – 13:4 в нашу пользу. Последний на данный момент поединок между командами состоялся летом 2018 года в Франции и носил товарищеский характер. Тогда украинцы добыли разгромную победу 4:1.

Прогноз

Вряд ли в этом поединке мы увидим искрометный и зрелищный футбол. Оба соперника еще не в оптимальной форме. Тем не менее, матч наверняка будет упорным и обоюдно сложным. Албания – очень крепкая и сыгранная команда, которая, как и сборная Украины, рассчитывает по итогам турнира получить «запасной аэродром» в виде дополнительного шанса пробиться на ЧМ-2026. Так что легко команде Реброва точно не будет.

Тем не менее, предположим, что украинцы в итоге выиграют с минимальным счетом. Перспективной так же видится ставка «обе забьют».

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Бражко, Пихаленок, Мудрик, Цыганков, Судаков, Яремчук

Албания: Стракоша, Хюсай, Михай, Кумбула, Митай, Рамадани, Аслани, Лаци, Асани, Байрами, Сефери.