В субботу, 7 сентября, слстоится поединок Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Албании. Матч пройдет в Праге (Чехия) на стадионе «Летна», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Обе команды в этом году выступали на чемпионате Европы и не смогли преодолеть групповой этап, заняв последние места в своих группах. «Сине-желтые» ранее провели с албанцами шесть очных дуэлей: наша команда одержала 5 побед, а еще 1 встреча завершилась вничью.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

«Считаю, что албанцам не повезло с жеребьевкой на Евро – все соперники были очень высокого уровня. Во всех матчах они очень хорошо оборонялись. Но в отборочном цикле они играли очень уверенно, у них очень интенсивная команда. Все игроки выступают в Европе, почти весь основной состав играет в чемпионате Италии. Мы должны очень серьезно относиться к этому сопернику. Думаю, Албания еще не раскрыла свой потенциал, который у нее очень большой».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Албания, за которой можно следить в украинской версии сайта.