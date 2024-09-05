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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
07.09.2024 21:45 - : -
Албания
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05 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 20:25
327
0

Украина – Албания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги наций

05 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 20:25
327
0
Украина – Албания. Текстовая трансляция матча

В субботу, 7 сентября, слстоится поединок Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Албании. Матч пройдет в Праге (Чехия) на стадионе «Летна», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Обе команды в этом году выступали на чемпионате Европы и не смогли преодолеть групповой этап, заняв последние места в своих группах. «Сине-желтые» ранее провели с албанцами шесть очных дуэлей: наша команда одержала 5 побед, а еще 1 встреча завершилась вничью.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

«Считаю, что албанцам не повезло с жеребьевкой на Евро – все соперники были очень высокого уровня. Во всех матчах они очень хорошо оборонялись. Но в отборочном цикле они играли очень уверенно, у них очень интенсивная команда. Все игроки выступают в Европе, почти весь основной состав играет в чемпионате Италии. Мы должны очень серьезно относиться к этому сопернику. Думаю, Албания еще не раскрыла свой потенциал, который у нее очень большой».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Албания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА
7 сентября 2024 -
21:45
Албания
Победа Украины 1.78 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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