Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
7 сентября в 21:45 сборная Украины играет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.
Матч проходит в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда проводит первый матч после выступления на Евро-2024.
Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Украины и Албании
Украина – Албания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Ефим Конопля, 49 мин
ГОЛ! 1:1. Ардиан Исмаили, 54 мин
ГОЛ! 1:2. Ясир Асани, 66 мин
События матча
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