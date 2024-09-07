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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
07.09.2024 21:45 – FT 1 : 2
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
07 сентября 2024, 23:45 | Обновлено 07 сентября 2024, 23:59
7829
37

Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

07 сентября 2024, 23:45 | Обновлено 07 сентября 2024, 23:59
7829
37
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
УАФ

7 сентября в 21:45 сборная Украины играет матч 1-го тура Лиги наций против команды Албании.

Матч проходит в Праге, столице Чехии, на стадионе epet Arena.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда проводит первый матч после выступления на Евро-2024.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также будут команды Чехии и Грузии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Украины и Албании

Украина – Албания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Ефим Конопля, 49 мин

ГОЛ! 1:1. Ардиан Исмаили, 54 мин

ГОЛ! 1:2. Ясир Асани, 66 мин

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Ясир Асани (Албания).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ардиан Исмайли (Албания).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (УКРАИНА).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 37
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DK1970
Позорище. Ребров подай у відставку
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+12
introvert
Справедливий рахунок, албанці награли на перемогу. В який футбол грає збірна під орудою Реброва, зрозуміти важко... якщо це можна назвати футболом. Нічого після Євро не змінилось.
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+10
u6464u
чергова тренерська поразка, скільки ж ви срані кумов"я будете знущатися з Українського футбола, СВОЛОТА.
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+7
KIPR ALECS
головне підтримати збірну...від їм так тяжко судячи з інтервью живитеся на закороднній спадщині...тяжче напевно тільки чиновникам та депутатам
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+7
mig3131
Чудово програли, все по грі як на полі так і за ним. Албанці були сильніші! Корупція та непрофесіоналізм єдине що добре працює в нашій країні!
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+6
bars1965
Реброва у відставку!!! 
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+6
Stardeck84
Ганьба
Ответить
+6
Denif
Жах, гри не має....
Ответить
+5
Людмила Павловська
Так чекали цього Реброва, і шо,. А де футбол. Ну це позор., ганьба.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Flashback
Треба визнати, що Динамо Шовковського без зарубіжних зірок виглядає на голову краще, аніж "зіркова" збірна Реброва. Хай порахуємо Румунію за випадковість, Албанію - за співпадіння. Будемо чекати до розуміння, що це закономірність, чи не треба гаяти час?
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+5
tato88
Позорище, вже прям зає**ло!!!
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+5
fifa2020
Може це і на краще, якщо динамівське серце получить пінка під зад... Ісландія, Румунія, Албанія, Боснія - це мега топ суперники для цього топ тренера! Треба міняти це дно, щоб не провалити відбір до ЧС... Вже так може не повезти на останніх хвилинах як з великою ісландією чи боснією!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Helowin.td
Євро - провал,Ліга націй - провал.Збірна - провал.Ребров - "топовий тренер".
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+4
D.Lanskoy
Ребров знову довів, що не тягне на тренера збірної. Грали всі найкращі, за виключенням Довбика — результату нема. 
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+4
abc
Сергію, досить ганьбити своє ім'я, повертайся на арабщину.
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+4
samird
Нічого не хочеться писати. Повторю те, що я писав після матчу з румунами - Реброва геть зі збірної. Мені вже набридло дивитись на ці муки. Це не гра.
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+4
vivas057
Схоже стає поганою традицією обісратися в першому ж матчі і завалити весь турнір. ЧЄ і ОІ повтор.
Ответить
+3
fifa2020
Вернидуба в збірну! Покоритель румунії давай на вихід!
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+3
Yura Юрий
Вылет с ЧЕ ничему не научил.....
Ответить
+3
Jugger54
Я честно не понимаю, что они там на тренировках делают, чисто удар ради удара, слово старались, не прокатит
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+3
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