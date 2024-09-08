Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после поединка Лиги наций против команды Албании (1:2),

– Почему сборная Украины так бледно провела первый тайм в атаке?

– Наверное, потому что мы играли против очень сильного соперника. Албанцы грамотно и организованно оборонялись, трудно найти пространство. Мы пытались делать передачи в штрафную, но, к сожалению, не создали много моментов в первом тайме.

Да, был момент у Романа Яремчука. Во втором тайме у нас были моменты, забили мяч, могли еще забить. К сожалению, в футболе на таком уровне, если ты не забиваешь, то забивают тебе.

– Почему игра была так тяжела? Почему было так сложно комбинировать и создавать шансы? Связано ли это с готовностью игроков, их игровой практикой? Как с этим бороться?

– Всегда тяжело играть на таком уровне. Албания оборонялась очень плотно, не давала простора вообще. Очень трудно раскрывать такую ​​оборону, иметь терпение. Мы пытались это делать, но не было достаточной остроты в штрафной. Это та проблема, которая была в нашей игре с Румынией – мы контролировали мяч, но не создавали моменты, не нагружали штрафную площадку.

Албания, как и на Евро, очень организованно оборонялась. Однако сейчас вопрос даже не о нашей атаке, а об обороне: как мы можем из трех контратак пропускать два мяча? Не было баланса в обороне, нужно было всей командой обороняться во втором тайме, не давать создавать подобные моменты.

– Что вы пытались донести до игроков в перерыве? Оцените их действия после ваших наставлений.

– Мы сделали некоторые подсказки. В первые 15 минут второго тайма мы доминировали, создавали моменты, забили гол. Но, как я говорил, футбол – не только атака, но и оборона. Наш второй пропущенный мяч… Я сейчас пересмотрел и не понимаю, как можно на таком уровне обороняться. Мы прибавили в начале второго тайма, забили гол, но надо играть 90 минут.

– Следующая игра – уже через три дня. Что нужно сделать, чтобы сборная Украины играла гораздо лучше? Как можно избежать этих ошибок?

– Надо работать и сконцентрироваться каждую минуту игры на своей роли в команде. Сейчас у нас два дня для восстановления. Игрокам важно понимать, что это первый поединок, все случается. Чехия сегодня проиграла – 1:4. Но мы должны думать о себе, показывать другую игру в обороне. Это важно на будущее, не только на следующий матч. Но сейчас времени мало, нужно реагировать быстро.

В сентябре сборная Украины проведет еще один матч в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Праге. 10 сентября сине-желтые на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

ВИДЕО. Украина – Албания. Пресс-конференция Сергея Реброва