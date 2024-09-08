Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
07.09.2024 21:45 – FT 1 : 2
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
08 сентября 2024, 00:50 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:03
2133
19

Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией

Наставник сборной Украины дал пресс-конференцию после матча Лиги наций

08 сентября 2024, 00:50 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:03
2133
19
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после поединка Лиги наций против команды Албании (1:2),

– Почему сборная Украины так бледно провела первый тайм в атаке?

– Наверное, потому что мы играли против очень сильного соперника. Албанцы грамотно и организованно оборонялись, трудно найти пространство. Мы пытались делать передачи в штрафную, но, к сожалению, не создали много моментов в первом тайме.

Да, был момент у Романа Яремчука. Во втором тайме у нас были моменты, забили мяч, могли еще забить. К сожалению, в футболе на таком уровне, если ты не забиваешь, то забивают тебе.

– Почему игра была так тяжела? Почему было так сложно комбинировать и создавать шансы? Связано ли это с готовностью игроков, их игровой практикой? Как с этим бороться?

– Всегда тяжело играть на таком уровне. Албания оборонялась очень плотно, не давала простора вообще. Очень трудно раскрывать такую ​​оборону, иметь терпение. Мы пытались это делать, но не было достаточной остроты в штрафной. Это та проблема, которая была в нашей игре с Румынией – мы контролировали мяч, но не создавали моменты, не нагружали штрафную площадку.

Албания, как и на Евро, очень организованно оборонялась. Однако сейчас вопрос даже не о нашей атаке, а об обороне: как мы можем из трех контратак пропускать два мяча? Не было баланса в обороне, нужно было всей командой обороняться во втором тайме, не давать создавать подобные моменты.

– Что вы пытались донести до игроков в перерыве? Оцените их действия после ваших наставлений.

– Мы сделали некоторые подсказки. В первые 15 минут второго тайма мы доминировали, создавали моменты, забили гол. Но, как я говорил, футбол – не только атака, но и оборона. Наш второй пропущенный мяч… Я сейчас пересмотрел и не понимаю, как можно на таком уровне обороняться. Мы прибавили в начале второго тайма, забили гол, но надо играть 90 минут.

– Следующая игра – уже через три дня. Что нужно сделать, чтобы сборная Украины играла гораздо лучше? Как можно избежать этих ошибок?

– Надо работать и сконцентрироваться каждую минуту игры на своей роли в команде. Сейчас у нас два дня для восстановления. Игрокам важно понимать, что это первый поединок, все случается. Чехия сегодня проиграла – 1:4. Но мы должны думать о себе, показывать другую игру в обороне. Это важно на будущее, не только на следующий матч. Но сейчас времени мало, нужно реагировать быстро.

В сентябре сборная Украины проведет еще один матч в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Праге. 10 сентября сине-желтые на стадионе Eden Arena сыграют выездной поединок против Чехии.

ВИДЕО. Украина – Албания. Пресс-конференция Сергея Реброва

По теме:
СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши
Роман ЯРЕМЧУК: «Делать кого-нибудь виноватым будет неправильно»
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия поиздевалась над Венгрией. Нидерланды сильнее Боснии и Герцеговины
Футбол | 07 сентября 2024, 23:48 0
Германия поиздевалась над Венгрией. Нидерланды сильнее Боснии и Герцеговины
Германия поиздевалась над Венгрией. Нидерланды сильнее Боснии и Герцеговины

Состоялись два матча в дивизионе А Лиги наций

Ребров назвал стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Албании
Футбол | 07 сентября 2024, 20:32 55
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Албании
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч Лиги наций против Албании

7 сентября в 21:45 сине-желтые сыграют матч 1-го тура Лиги наций

ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
Футбол | 07.09.2024, 07:01
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 07.09.2024, 19:13
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Футбол | 07.09.2024, 07:42
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Можете не читати. Збірна так грає, тому що Ребров тупий тренер. 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Stan S.
Сірожа на виход
Ответить
+6
Saar
Якщо Ребров називає Албанію "дуже сильний суперник", то...що він робить у збірній!? Нах..й!  Нам не потрібні амбіції рівня Андорри! І амбіції рівня Іспанії чи Італії теж не потрібні, ми їх не витягнемо. Але амбіції - вийти з групи та дійти хоча б до чвертьфіналу- наші амбіції, але, бачу, не Реброва!
Ответить
+5
Олександр
Цікаво подав у відставку ?
Ответить
+4
Міша Квасньовський
Ну що за фігня від коли це збірна Албанії топ суперник, що він меле, звільнення тренера єдиний вихід!
Ответить
+4
turist86
ДЕ ВИБАЧЕННЯ?
Ответить
+3
Alehandro
"Тому, що високий рівень"... "Тому, що сильний суперник"... А де "Тому, що тренер - фізрук, не здатний налагодити хоч аби яку комбінаційну гру"?
Ответить
+3
Dovbush
Якщо на полі нема команди то винен тренер.
Ответить
+2
ukrop45
самодур Ребров у своєму репертуарі, після ганьби на євро йому не було соромно, а зараз Албанія сильна команда... наче горохом по стіні
Ответить
+1
aleks8-48
Якщо проблема в обороні,чому найдосвідчений захистник Зінченко залишився на лавці?  Чому після пропущеного голу не були зроблені заміни на свіжих та більш досвідчених гравців? Чекав другого? Дочекався,але і після нього замін не було. Мабуть чекав третього. Таке враження,що ти чув слово ротація, але не чув,що воно таке. Випускати кращіх за 10 хвилин до кінця,коли гра майже була зроблена треба бути або бездарем,або довбо..бом.
Ответить
+1
Iigor6583
Раз вже пішла така п'янка в другому таймі, то треба було випускати ще двох ветеранів "второй мировой", сидора і степашу.
Ответить
+1
antt
По фото видно що перспектив ніяких
Ответить
+1
mk1308
Не виходить у Вас Сергій Станіславович у збірній. Треба це визнати і спокійно йти у відставку. Не розумію образи у Ваш бік - Ви зробили багато для країни але збірна це рівень який для Вас поки зависокий. 
Ответить
0
easterly
Так звільнення по собственому не буде?
Ответить
0
CrimeaUKRAINEDonbass
Доброї Ночі Шановні Українці Давайте Підтримувати Наших Військових Які Зараз в Росії Створюйте Акаунти У Підтримку України Нові і Існуючі Інстаграм Фейсбук ТікТок і Тоді Люди Нашим Військовим Будуть Кидать Гроші На Зброю Репост Срочно Слава ЗСУ 
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Как за полгода из легенды превратиться в посмешище. Чем дальше, тем только хуже будет.
Ответить
0
Jugger54
А есть не топ-соперники? каждый ТОП, кто бы ни был, жеребьевку можете не ждать на ЧМ, там ТОП соперники, мы не выйдем
Ответить
0
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
Иди в отставку мусОрок!
И соси молча х#й у моей собаки. 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
06.09.2024, 07:12 8
Теннис
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
07.09.2024, 13:59
Футбол
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 9
Бокс
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
06.09.2024, 16:19 31
Футбол
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
06.09.2024, 07:38 13
Футбол
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
06.09.2024, 22:22 1
Футбол
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
06.09.2024, 15:43
Бокс
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем