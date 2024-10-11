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  4. Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
11.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Грузия
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Лига наций
11 октября 2024, 23:53 | Обновлено 11 октября 2024, 23:57
14996
0

Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча сине-желтых

11 октября 2024, 23:53 | Обновлено 11 октября 2024, 23:57
14996
0
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
УАФ

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

Единственный гол в матче забил Михаил Мудрик на 35-й минуте!

Украинская команда провела третий матч на турнире. Первые два украинцы проиграли. Следующий матч сборная Украины проведет 14 октября против Чехии. В этот же день Грузия сыграет против Албании.

Лига наций. Дивизион В. 3-й тур, 11 октября.

Украина – Грузия – 1:0

Голы: Мудрик, 35.

ГОЛ! Мудрик, 35 мин, 1:0

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (УКРАИНА).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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