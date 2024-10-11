11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

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Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

Единственный гол в матче забил Михаил Мудрик на 35-й минуте!

Украинская команда провела третий матч на турнире. Первые два украинцы проиграли. Следующий матч сборная Украины проведет 14 октября против Чехии. В этот же день Грузия сыграет против Албании.

Лига наций. Дивизион В. 3-й тур, 11 октября.

Украина – Грузия – 1:0

Голы: Мудрик, 35.

ГОЛ! Мудрик, 35 мин, 1:0