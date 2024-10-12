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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
11.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Грузия
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Лига наций
12 октября 2024, 00:55 | Обновлено 12 октября 2024, 01:02
922
0

РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»

Наставник сборной Украины дал пресс-конференцию после матча Лиги наций

12 октября 2024, 00:55 | Обновлено 12 октября 2024, 01:02
922
0
РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после матча 4 тура Лиги наций с командой Грузии (1:0).

– Мы увидели дебютантов сборной Украины. Насколько вы довольны их игрой и игрой команды? Скажите, отлегло ли вам немного от души?

– Я всегда сконцентрирован на игре, не отвлекаюсь на какие-либо побочные факторы. И сегодня, и в прошлом я был сосредоточен на игре. Все вышедшие игроки отдали все силы и, самое важное, сделали результат, который сейчас очень важен.

– Почему команда играла более интенсивно и с той энергией, которую мы не видели в прошлых двух матчах?

– Возможно, вы не видели, а я видел. Особенно во втором тайме против Чехии. Мы нанесли 20 ударов, но проиграли матч. Мы за два поединка пропустили пять мячей. Очень тяжело побеждать, когда ты пропускаешь трижды. Так что я не удивлен, ведь видел желание игроков. Самое важное было сделать результат. Сегодня это стояло на первом месте. Я благодарен игрокам не только за отдачу, но и за понимание игры и своей роли на поле.

– Что за спор был у вас с грузинами во втором тайме?

– покричали немного друг на друга. Действительно, все очень переживали за результат, немного покричали, это не проблема.

– Был ли специальный подход к сдерживанию Хвичи Кварацхелии?

– У сборной Грузии очень быстрые и технические игроки атаки. Мы старались, чтобы они как можно меньше получали мяч лицом к нашим воротам, поэтому играли поближе. Как вы видели, во втором тайме Хвич опускался глубже. Это было для нас лучше, ведь игрок с высокими индивидуальными качествами.

– Иван Калюжный показал себя на поле очень сильно. Как вы оцените его игру? Возможно, он будет одним из первых ваших выборов на следующем собрании?

– Я Ивана знаю очень давно, знаю его качества. Он работал со мной и моими помощниками, когда был в «Динамо». Когда он выходит на поле, то забывает обо всем. Он показал сегодня, что очень хорошо работает на команду. Он очень многое отбирал мячей. Этот вызов он заслужил, в этом парне я уверен. Он не будет останавливаться на том, что сделал сегодня.

– Готов ли Тарас Степаненко сыграть в матче против Чехии?

– Я благодарен Тарасу. Он приехал в сборную, профессионал, тщательно готовился к игре. К сожалению, у него травма, которая требует больше времени. Мы не могли на него рассчитывать сегодня, но я уверен, что он будет готов к следующей игре. Мы рассчитываем на него.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после матча с Грузией

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (УКРАИНА).
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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