11 октября в Познани сборная Украины в рамках третьего тура Лиги наций сыграет со сборной Грузии. Начало поединка – в 21.45 по киевскому времени.

Украина

Никогда такого не было, и вот снова. После фиаско сборной Украины на Евро-2024 в новом сезоне от «сине-желтых» все мы ждали «извинений». В виде удачной игры в Лиге наций. Но по факту получилось совсем наоборот. И теперь провал нашей национальной команды на недавнем чемпионате Европы видится закономерным и логичным. Накануне третьего тура Лиги наций команда Сергея Реброва занимает последнее место в таблице. В пассиве нашей сборной – два поражения.

Украинцы поочередно проиграли Албании (1:2) и Чехии (2:3).

В обоих матчах наша сборная неприятно удивила отсутствием мысли, движения и характера. В этих компонентах она заметно уступала своим оппонентам. Поражения заслуженные. Как говорится в подобных случаях, без вариантов. После поражения от чехов под уничижительный напор критики попал главный тренер сборной Украины. Реброва упрекали и в неумении найти общий язык с подопечными, и в неумении поставить им вменяемую игру. И еще во многих грехах. Во многом критика наставника сборной Украины была объективной, ибо местами казалось, что Сергей Станиславович уже не управляет командой. Более того, внятно объяснить происходящее он уже не может.

Тем не менее, ожидаемой многими отставки Реброва не произошло. УАФ устами ее президента Андрея Шевченко единогласно поддержала тренера. Так что как минимум до конца данного турнира Ребров будет возглавлять сборную Украины. Окромя негативного осадка от сентябрьских неудач, в октябрьский игровой цикл наша команда вступает с целым ворохом проблем. В первую очередь – проблем кадрового характера. Из-за травм и повреждений Ребров не сможет рассчитывать сразу на девятерых исполнителей, большая часть которых наверняка вышла бы в основе против Грузии. Кроме того, не совсем здоров и Тарас Степаненко, который хотя и находится в лагере сборной, однако готовится по индивидуальной программе.

Поэтому в экстренном режиме Сергею Станиславовичу пришлось вносить коррективы в список вызванных футболистов, о чем мы недавно подробно рассказывали в отдельном материале. Так что в любом случае состав сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций будет неоптимальным. А может, и вовсе экспериментальным, что не добавляет оптимизма накануне поединка с лидером группы.

С другой стороны, игроки, которые получат шанс проявить себя вместо тех, кто травмирован, должны цепляться за этот шанс зубами. Возможно, хотя бы в плане самоотдачи и характера теперь у нас не будет претензий к сборной Украины.

Грузия

А у Сакартвело, в отличие от нас, все хорошо. Даже больше, чем хорошо. На Евро-2024, который для сборной Грузии стал историческим, дебютным, команда Вилли Саньоля не только продемонстрировала хорошую игру и неплохие результаты, но и влюбила в себя миллионы болельщиков.

На кураже грузины стартовали и в Лиге наций.

В первом туре они в домашних стенах разбили сборную Чехии (4:1), с которой пересекались и в одной группе на ЧЕ. Во втором туре сборная Грузии одолела на выезде Албанию – 1:0, и по итогам второго игрового дня единолично возглавила турнирную таблицу. Грузины не скрывают, что хотят выиграть группу и повыситься в классе. Кстати, в минувшем розыгрыше Лиги наций сборная Грузии выступала в дивизионе С (вместе со сборными Болгарии, Северной Македонии и Гибралтара), и заняла первое место в группе. История может повториться и на сей раз.

Кадровых проблем накануне матча с Украиной у Сакартвело нет.

История противостояний

На данный момент сборная Грузии может считаться очень удобным соперником для нашей национальной команды. Из девяти матчей, сыгранных оппонентами, шесть завершились победой «сине-желтых», остальные поединки принесли ничью. Последний на данный момент поединок был сыгран в уже далеком 2015 году. Тогда наша команда, которой руководил Михаил Фоменко, в товарищеской встрече одолела Грузию со счетом 2:1.

Прогноз

Грузия сейчас на коне. У команды все хорошо не только с функциональными кондициями, но и с эмоциональным настроем. И в этой связи подопечные Саньоля смотрятся предпочтительнее. Да и не только в этой. Собственно, кроме приятного экскурса в историю, вряд ли можно вспомнить еще что-то, что сыграло бы прямо сейчас в нашу пользу. Грузины сейчас банально лучше, свежее и мотивированнее. Да и когда-то наш, а теперь их Цитаишвили наверняка будет рыть землю, чтобы доказать, что зря мы его не удержали.

Но даже в такой непростой ситуации нужно искать повод если не для оптимизма, то хотя бы для равновесия. Если есть последняя попытка, ты ведь не проиграл. Честь и характер еще никто не отменял. И может как раз сейчас, в критический момент, когда кажется, что все пропало, наша сборная сумеет собраться и выдать хорошую игру.

Хочется надеяться, что наша команда не проиграет. Рискнем предположить, что встреча завершится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Михайличенко, Крыськив, Судаков, Шапаренко, Зубков, Мудрик, Довбик

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гвелесиани, Кашия, Двали, Чакветадзе, Кочорашвили, Китеишвили, Цитаишвили, Кварацхелия, Микаутадзе