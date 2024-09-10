Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии

После неудачного выступления нашей национальной команды на недавнем чемпионате Европы украинские болельщики надеялись, что в новом турнире «сине-желтые» продемонстрируют совсем другую игру. Но в матче с Албанией украинцы откровенно разочаровали. На неубедительные действия подопечных Сергея Реброва можно было бы закрыть глаза, добудь они позитивный результат. Этого не произошло: стартовый поединок мы проиграли. Сборная Чехии также неудачно начала свой путь в Лиге наций, потерпев фиаско в Грузии.

По сравнению с матчем против Албании тренерский штаб сборной Украины сделал сразу шесть изменений в стартовом составе. Полностью обновился правый фланг, где Коноплю и Цыганкова заменили Тымчик и Ярмоленко. В опорной зоне вместо Бражко вышел ветеран Степаненко, а на левом фланге Кабаева, который дебютировал за «сине-желтых», сменил восстановившийся после повреждения Мудрик. Судакова заменил Зинченко, а на острие атаки вышел Ванат.

В начале поединка хозяева поля взяли мяч под контроль, неспешно пытаясь найти свободные зоны на половине поля нашей команды. Украинцы за счет прессинга не давали соперникам спокойно развивать свои атаки, а при контрвыпадах старались быстро доставлять мяч к штрафной сборной Чехии.

Несмотря на довольно плотную игру украинцев в обороне, хозяевам удавалось создавать острые ситуации. Благодаря своевременному выходу Трубину удалось заблокировать удар Зелены с острого угла. Справился украинский голкипер и с несильным ударом Провода из центра штрафной. А третий момент сборной Чехии завершился для нас неприятностями. Шапаренко в штрафной «подарил» мяч Черны, после удара которого Шульц подправил футбольный снаряд в ворота.

«Сине-желтые» завладели территориальным преимуществом, но обострить ситуацию у ворот соперников они долго не могли. Шанс сравнять счет представился после стандартного положения. Забарный замкнул навес с углового и мяч попал в перекладину. А через несколько минут Шапаренко сполна реабилитировался за неудачные действия при пропущенном голе. Полузащитник с левого фланга навесил на линию вратарской, и Ванат головой нанес точный удар. Чехи ответили неплохим ударом Черны, который из-за пределов штрафной не попал в ворота.

В конце тайма украинцы отдали инициативу соперникам и поплатились за это. Суматоха в нашей штрафной завершилась выбиванием Степаненко прямо на Шульца, который отправил мяч в угол ворот.

Команды интенсивно начали вторую половину встречи. Наконец мы увидели активные действия от Михаила Мудрика, который скоростными забегами доставлял немало проблем соперникам. Чехи старались не отдавать инициативу нашим футболистам и отвечали своими атаками. И все же, украинцы смогли завладеть преимуществом, оказывая давление на штрафную сборной Чехии.

Мы ждали опасные моменты у ворот хозяев поля, и мы их дождались. Чудом мяч не оказался в сетке после удара Ваната, который замкнул навес со штрафного. Мог забить Мудрик, который ворвался в левый угол штрафной и не попал в дальний. Свои моменты украинцы не реализовали, а чехам посчастливилось увеличить преимущество. Мяч в штрафной сборной Украины попал в руку Матвиенко и после просмотра видеоповтора арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Соучек.

Казалось, после этого игра нашей команды совсем расклеилась, ведь чехи продолжили агрессивно идти в атаку. Но неожиданно «сине-желтые» возродили интригу: Цыганков навесил на дальнюю штангу, откуда Судаков головой нанес точный удар. Вскоре сразу после выхода на замену едва не отличился Пихаленок, который из центра штрафной пробил в руки голкиперу.

На последних минутах «сине-желтые» отчаянно пытались вырвать ничью, и шанс для этого был у Судакова, сильный удар которого парировал Коварж. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев поля. Сборная Украины стартовала с двух поражений в Лиге наций.

Лига наций. Дивизион В. 2 тур

Чехия – Украина – 3:2

Голы: Шулц, 21, 45+2, Соучек, 80, пен – Ванат, 36, Судаков, 84

Предупреждения: Крейчи, 47, Витик, 48, Черны, 54, Соучек, 64, Зелены, 68 – Судаков, 70, Яремчук, 82

Чехия: Коварж – Витик, Крейчи, Зелены – Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лингр, 66) – Черны (Гложек, 66), Хори (Шик, 82), Шулц (Кушей, 82)

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко (Малиновский, 79), Шапаренко (Судаков, 68) – Ярмоленко (Цыганков, 68), Зинченко (Піхаленок, 85), Мудрик – Ванат (Яремчук, 79)

Арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Стадион: «Фортуна Арена» (Прага, Чехия)

ЧЕХИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА