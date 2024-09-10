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Лига наций УЕФА. Лига B
Чехия
10.09.2024 21:45 – FT 3 : 2
УКРАИНА
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Лига наций
10 сентября 2024, 23:41 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:00
6147
221

Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии

Провал в первом тайме и нереализация во втором не позволили украинцам набрать очки

10 сентября 2024, 23:41 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:00
6147
221
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine

После неудачного выступления нашей национальной команды на недавнем чемпионате Европы украинские болельщики надеялись, что в новом турнире «сине-желтые» продемонстрируют совсем другую игру. Но в матче с Албанией украинцы откровенно разочаровали. На неубедительные действия подопечных Сергея Реброва можно было бы закрыть глаза, добудь они позитивный результат. Этого не произошло: стартовый поединок мы проиграли. Сборная Чехии также неудачно начала свой путь в Лиге наций, потерпев фиаско в Грузии.

По сравнению с матчем против Албании тренерский штаб сборной Украины сделал сразу шесть изменений в стартовом составе. Полностью обновился правый фланг, где Коноплю и Цыганкова заменили Тымчик и Ярмоленко. В опорной зоне вместо Бражко вышел ветеран Степаненко, а на левом фланге Кабаева, который дебютировал за «сине-желтых», сменил восстановившийся после повреждения Мудрик. Судакова заменил Зинченко, а на острие атаки вышел Ванат.

В начале поединка хозяева поля взяли мяч под контроль, неспешно пытаясь найти свободные зоны на половине поля нашей команды. Украинцы за счет прессинга не давали соперникам спокойно развивать свои атаки, а при контрвыпадах старались быстро доставлять мяч к штрафной сборной Чехии.

Несмотря на довольно плотную игру украинцев в обороне, хозяевам удавалось создавать острые ситуации. Благодаря своевременному выходу Трубину удалось заблокировать удар Зелены с острого угла. Справился украинский голкипер и с несильным ударом Провода из центра штрафной. А третий момент сборной Чехии завершился для нас неприятностями. Шапаренко в штрафной «подарил» мяч Черны, после удара которого Шульц подправил футбольный снаряд в ворота.

«Сине-желтые» завладели территориальным преимуществом, но обострить ситуацию у ворот соперников они долго не могли. Шанс сравнять счет представился после стандартного положения. Забарный замкнул навес с углового и мяч попал в перекладину. А через несколько минут Шапаренко сполна реабилитировался за неудачные действия при пропущенном голе. Полузащитник с левого фланга навесил на линию вратарской, и Ванат головой нанес точный удар. Чехи ответили неплохим ударом Черны, который из-за пределов штрафной не попал в ворота.

В конце тайма украинцы отдали инициативу соперникам и поплатились за это. Суматоха в нашей штрафной завершилась выбиванием Степаненко прямо на Шульца, который отправил мяч в угол ворот.

Команды интенсивно начали вторую половину встречи. Наконец мы увидели активные действия от Михаила Мудрика, который скоростными забегами доставлял немало проблем соперникам. Чехи старались не отдавать инициативу нашим футболистам и отвечали своими атаками. И все же, украинцы смогли завладеть преимуществом, оказывая давление на штрафную сборной Чехии.

Мы ждали опасные моменты у ворот хозяев поля, и мы их дождались. Чудом мяч не оказался в сетке после удара Ваната, который замкнул навес со штрафного. Мог забить Мудрик, который ворвался в левый угол штрафной и не попал в дальний. Свои моменты украинцы не реализовали, а чехам посчастливилось увеличить преимущество. Мяч в штрафной сборной Украины попал в руку Матвиенко и после просмотра видеоповтора арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Соучек.

Казалось, после этого игра нашей команды совсем расклеилась, ведь чехи продолжили агрессивно идти в атаку. Но неожиданно «сине-желтые» возродили интригу: Цыганков навесил на дальнюю штангу, откуда Судаков головой нанес точный удар. Вскоре сразу после выхода на замену едва не отличился Пихаленок, который из центра штрафной пробил в руки голкиперу.

На последних минутах «сине-желтые» отчаянно пытались вырвать ничью, и шанс для этого был у Судакова, сильный удар которого парировал Коварж. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев поля. Сборная Украины стартовала с двух поражений в Лиге наций.

Лига наций. Дивизион В. 2 тур

Чехия – Украина – 3:2

Голы: Шулц, 21, 45+2, Соучек, 80, пен – Ванат, 36, Судаков, 84

Предупреждения: Крейчи, 47, Витик, 48, Черны, 54, Соучек, 64, Зелены, 68 – Судаков, 70, Яремчук, 82

Чехия: Коварж – Витик, Крейчи, Зелены – Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лингр, 66) – Черны (Гложек, 66), Хори (Шик, 82), Шулц (Кушей, 82)

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко (Малиновский, 79), Шапаренко (Судаков, 68) – Ярмоленко (Цыганков, 68), Зинченко (Піхаленок, 85), Мудрик – Ванат (Яремчук, 79)

Арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Стадион: «Фортуна Арена» (Прага, Чехия)

ЧЕХИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 222
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Kawtan82
Ну що? Де ті любителі Сергійко. Легенду рік чекали. Роздули з дурака легенду🤦. 
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+30
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Gargantua81
Чехия сейчас действительно очень слабая. И сегодняшний матч это показал.
Но у Украины вообще нет команды.
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+29
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Walle
ребров та шевченко, йдіть наху зі збірної та УАФ!
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+25
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DK1970
Геть Реброва
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+24
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Viktor Shuper
позорища. по-моєму гірша збірна за останні років 10-15. причому футболістів купа, які грають в класних клубах і грають стабільно. в чому проблема ще як не в тренері?
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+24
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Dimaryz81
Страшно представить, что с нами сделает лидер группы Грузия.
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+22
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KvlaD
Осталось еще грузинам проиграть и путевка в дивизион С обеспечена..  Просто дно.
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+18
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Stanislav Matusevych
Сьогодні вже ніби питань до самовіддачі гравців бути не може. І що? А нічого. Чехи тиснули, забили, після пропущеного знову тиснули, забили, а другий тайм відіграли по результату. Могло пощастити й не програти? Могло. Але ж гри все одно за великим рахунком немає, дитячі помилки у захисті плюс звичайна біганина у нападі. Тому, вже традиційне:
РЕБРОВ - ГЕТЬ!!!
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+17
Frank Piter
Еблова в отставку
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+17
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Сеанс хамства на пресс-конференции объявляется открытым
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+15
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Bulba_sumkin
Репроф (с) я вам нічєво не должен
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+14
Лига
За желание последние 15-20 минут игрокам спасибо, ну всеровно игра полный отстой, Сережа иди ты на х_й пока не поздно будь мужиком хватит позора. Болельщики хотят ЧМ, а не этот позор
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+13
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Анатолий Басов
Вина тренера стовідсоткова, сильно розчарував він, то що він не баче гру і дурню видно.
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+13
Frank Piter
#ЕБЛОВАУТ
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+13
uausa
Тренер Чехії перед матчем сказав, якщо вони не виграють в України то він подасть у відставку. Команда вийшла і зберегла тренера. Авторитет!!!
Реброва після провалу з румунами гравці не впустили в роздівалку. Авторитет?
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+12
Ukraine
А хто казав що Ребров тренує?
Він збирає гравців, які грають відповідно до свого рівня і все.
Бачили якусь тактику?
Награні стандарти?
Заміни?
....
Про що говорити.
Заробляє бабло, і звинувачує гравців\команду.
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+12
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Nba37
Дивизион С для этой команды самое место, Ребров умеет бить рекорды 
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+12
Frank Piter
Надеюсь, после отсоса грузинам этого физрука Еблова уволят.
Ответить
+12
Nordenus
В рейтинге ФИФА такими темпами мы улетим на самое дно...
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+12
Trent78
Спасибо за игру.Сан Марино и Фареры уже изучают тактику нашей сборной
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
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