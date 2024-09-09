10 сентября в Праге сборная Украины проведет выездной поединок второго тура Лиги наций против сборной Чехии. Начало матча – в 21.45 по киевскому времени.

Чехия

Наши футбольные братья по несчастью. Причем во многих смыслах. На Евро-2024 сборная Чехии, как и сборная Украины, заняла последнее место в группе. Интересно, что на недавнем ЧЕ чехи сыграли в одной группе со сборной Грузии. Тогда их встреча завершилась вничью.

А вот когда эти соперники встретились в первом туре Лиги наций, то команда Ивана Гашека потерпела сокрушительное поражение – 1:4. Лукаш Калвах забил гол престижа в конце матча, состоявшегося в Тбилиси, уже при счете 0:4.

После поражения в Грузии наставник чехов прозрачно намекнул, что в случае неудачи в игре против Украины он уйдет в отставку. Однако, в то же время, Иван Гашек пообещал, что во втором туре его команда должна продемонстрировать совсем другую по качеству игру. Да и по результату тоже.

Матч против Украины может пропустить защитник Рынеш. Остальные подопечные Гашека в строю.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Чехии выступала «этажом выше» – в дивизионе А. Однако в группе с Испанией, Португалией и Швейцарией заняла последнее место и вылетела в дивизион В.

Иван Гашек, главный тренер сборной Чехии:

– Мы должны добиться в матче против Украины результата, иначе мне здесь тоже нечего делать. Это абсолютно ясно. Мы должны показать совершенно другое лицо и образ игры. Со стороны игроков должно быть больше энтузиазма. Другие игроки получат игровое время, и я верю, что они воспользуются этой возможностью сполна. Мы будем играть дома, это будет совсем другая игра, чем с Грузией. Это наша собственная вина, мы должны сами из этого выбираться. Никто другой нам не поможет.

Украина

Стартовый поединок нового сезона Лиги наций сборная Украины провалила. В игре против Албании подопечные Сергея Реброва не продемонстрировали ни мастерства, ни характера.

Особо неудачно «сине-желтые» действовали в обороне. За что и были раскритикованы после матча главным тренером.

Однако, в то же время, Ребров не стал разделять вину за поражение со своими игроками. Не рассказал Сергей Станиславович по горячим следам и о том, как он и его команда собираются исправлять ситуацию.

Против сборной Чехии не сыграет Довбик. У Артема еще перед матчем против Албании диагностировали повреждение. Травма оказалась несерьезной, однако форвард все равно отбыл в распоряжении «Ромы».

Вряд ли сыграет против Чехии и Мудрик, у которого тоже небольшие проблемы со здоровьем.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Надо работать и сконцентрироваться каждую минуту игры на своей роли в команде. Сейчас у нас два дня для восстановления. Игрокам важно понимать, что это первый поединок, все случается. Чехия проиграла – 1:4. Но мы должны думать о себе, показывать другую игру в обороне. Это важно на будущее, не только на следующий матч. Но сейчас времени мало, нужно реагировать быстро.

История противостояний

Предстоящий поединок станет для соперников шестым. В предыдущих матчах две победы в активе сборной Украины, одна – у чехов. Еще два матча завершились вничью. Последняя по счету игра состоялась в 2021 году и завершилась со счетом 1:1. То был товарищеский поединок. Интересно, что обе победы над Чехией Украина добыла в рамках Лиги наций. И тоже в дивизионе В. В той кампании команда Андрея Шевченко заняла первое место в группе и повысилась в классе.

Прогноз

После синхронных стартовых неудач и Гашек, и Ребров наверняка серьезно перетасуют составы своих команд. Поэтому угадать стартовые одиннадцатки весьма сложно. Также весьма сложно предсказать, по какому сценарию пойдет игра. Наверняка обе команды захотят реабилитироваться за дебютные поражения. И, скорее всего, и Чехия, и Украина будут выглядеть качественно лучше, нежели в первом туре. Предположим, что упорная и вряд ли зрелищная игра завершится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

Чехия: Коварж, Зима, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Соучек, Калвах, Зелены, Шульц, Шик, Лингр

Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Кабаев, Ванат.