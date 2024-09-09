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Лига наций УЕФА. Лига B
Чехия
10.09.2024 21:45 - : -
УКРАИНА
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Лига наций
09 сентября 2024, 22:56 | Обновлено 09 сентября 2024, 23:12
254
0

Чехия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги наций

09 сентября 2024, 22:56 | Обновлено 09 сентября 2024, 23:12
254
0
Чехия – Украина. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 10 сентября, состоится поединок 2 тура Лиги наций в дивизионе В, в котором будут играть национальные сборные Чехии и Украины. Игра пройдет в Праге (Чехия) на поле стадиона «Фортуна Арена», начало – в 21:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды проиграли стартовые матчи. Конечно, было бы интересно проанализировать, как чехи сумели разгромно уступить грузинам со счетом 1:4, но хватает своих проблем. Подопечные Сергея Реброва при абсолютно провальной игре впервые в своей истории уступили албанцам со счетом 1:2. Теперь этот позор даже не получится смыть в матче с Чехией, но победа крайне нужна, потому что в случае неудачи во вторник болельщицкий гнев вполне может повлечь за собой серьезные кадровые решения в команде.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Украина в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Чехия
10 сентября 2024 -
21:45
УКРАИНА
Победа Украины 3.30 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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