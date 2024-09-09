Во вторник, 10 сентября, состоится поединок 2 тура Лиги наций в дивизионе В, в котором будут играть национальные сборные Чехии и Украины. Игра пройдет в Праге (Чехия) на поле стадиона «Фортуна Арена», начало – в 21:45 по Киеву.

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Обе команды проиграли стартовые матчи. Конечно, было бы интересно проанализировать, как чехи сумели разгромно уступить грузинам со счетом 1:4, но хватает своих проблем. Подопечные Сергея Реброва при абсолютно провальной игре впервые в своей истории уступили албанцам со счетом 1:2. Теперь этот позор даже не получится смыть в матче с Чехией, но победа крайне нужна, потому что в случае неудачи во вторник болельщицкий гнев вполне может повлечь за собой серьезные кадровые решения в команде.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Украина в украинской версии сайта.