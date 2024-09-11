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Лига наций УЕФА. Лига B
Чехия
10.09.2024 21:45 – FT 3 : 2
УКРАИНА
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Лига наций
11 сентября 2024, 00:21 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:28
9774
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Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25

11 сентября 2024, 00:21 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:28
9774
0
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также являются команды Албании и Грузии. После двух туров у подопечных Сергея Реброва 0 очков.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 2-й тур

Чехия – Украина – 3:2

Гол: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 80 (пен.) – Ванат, 37, Судаков, 84

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Шульц, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Ванат, 37 мин.

ГОЛ! 2:1 Шульц, 45+2 мин.

ГОЛ! 3:1 Соучек, 80 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:2 Судаков, 84 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Соучек (Чехия).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Павел Шульц (Чехия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Шульц (Чехия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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