10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также являются команды Албании и Грузии. После двух туров у подопечных Сергея Реброва 0 очков.

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Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 2-й тур

Чехия – Украина – 3:2

Гол: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 80 (пен.) – Ванат, 37, Судаков, 84

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Шульц, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Ванат, 37 мин.

ГОЛ! 2:1 Шульц, 45+2 мин.

ГОЛ! 3:1 Соучек, 80 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:2 Судаков, 84 мин.