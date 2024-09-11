Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также являются команды Албании и Грузии. После двух туров у подопечных Сергея Реброва 0 очков.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 1. 2-й тур
Чехия – Украина – 3:2
Гол: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 80 (пен.) – Ванат, 37, Судаков, 84
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Шульц, 21 мин.
ГОЛ! 1:1 Ванат, 37 мин.
ГОЛ! 2:1 Шульц, 45+2 мин.
ГОЛ! 3:1 Соучек, 80 мин. (пен.)
ГОЛ! 3:2 Судаков, 84 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони вспомнил поражение от Усика во втором бою
В другом матче Греция на выезде победила Ирландию и лидирует в группе