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Лига наций
10 сентября 2024, 23:05 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:07
813
0

ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина

Михаил активизировался во втором тайме, но пробил неудачно

10 сентября 2024, 23:05 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:07
813
0
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина

10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 51-й минуте звездный вингер сине-желтых Михаил Мудрик после навеса в штрафную решил исполнить бисиклету. К сожалению, акцентировать пробить не получилось.

Стоит отметить, что Мудрик активизировался во 2-й тайме.

ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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