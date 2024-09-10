ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
Михаил активизировался во втором тайме, но пробил неудачно
10 сентября проходит матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
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Поединок проходит на стадионе Fortuna Arena. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 51-й минуте звездный вингер сине-желтых Михаил Мудрик после навеса в штрафную решил исполнить бисиклету. К сожалению, акцентировать пробить не получилось.
Стоит отметить, что Мудрик активизировался во 2-й тайме.
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
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