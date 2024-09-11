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Сборная УКРАИНЫ
11 сентября 2024, 00:40 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:41
1028
5

Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией

Главный тренер сине-желтых провел пресс-конференцию после поединка 2-го тура Лиги наций

11 сентября 2024, 00:40 | Обновлено 11 сентября 2024, 00:41
1028
5
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
УАФ

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи главный тренер украинской команды Сергей Ребров провел пресс-конференцию:

– Как вы оцениваете игру? Не думаете ли, что это просто несчастный случай, не удалось добиться лучшего результата?

— Мы расстроены результатом, проиграли важный для нас матч. Но я благодарен игрокам, они пытались спасти поединок. Я считаю, что в первом тайме Чехия была очень агрессивной, трудно было создавать. В этом матче все решили ошибки, которые мы совершили в обороне. Даже когда мы забиваем два гола. Второй тайм был интенсивный, интересный, мы могли забивать больше. Мы проиграли игру из-за своих ошибок.

— Не уходите ли вы в отставку?

— Пока не ухожу. Подождите немного.

— В матче с Албанией были ошибки, ошибки на Евро, и сегодня. Это идет от игроков, играющих в защите, нужно вызвать новых? Как вы будете сражаться с этими ошибками?

– Будем работать, будем пересматривать кандидатов. Уверен, что будут новые кандидаты. Это и командные и индивидуальные ошибки. К сожалению, сегодня мы уступили. Я считаю, что у нас очень много работы, сейчас это важно. Да, сейчас ноль набранных очков. Какая цель и цель сборной Украины сейчас? Попасть на чемпионат мира. Мы можем попасть туда через квалификацию и матчи Лиги наций. Поединки Лиги наций очень важны для нас. Я благодарен игрокам, они сегодня отдали все для победы. Я работаю со сборной больше года. За этот период, если не принимать чемпионат Европы, я встречался с игроками максимум три недели. Поэтому это очень тяжело. Уверен, есть над чем работать, будем исправлять наши ошибки.

— В августе вы говорили, что будете делать анализ выступления сборной Украины на Евро. Закончили ли вы это делать? Какие выводы были сделаны?

— У нас была двухчасовая пресс-конференция по итогам Евро, я тогда все сказал.

– Почему наша команда не играет так агрессивно, как чехи?

– Я не говорил, что мы не играли агрессивно. Да, Чехия дома играла очень агрессивно. Но и мы пытались отбирать мяч, после пропущенного гола мы много прессинговали, сравняли счет благодаря прессингу и отбору. Я не могу сказать, что мы не были агрессивны. И во втором тайме мы старались все делать. Еще раз говорю, я благодарен игрокам, они сделали все. Если сосчитать, сколько мы создали моментов, то этого хватило бы на несколько игр.

— Не удивило ли вас, что у украинской сборной была такая большая поддержка на трибунах?

– Я видел перед игрой, сколько было украинских флагов, это очень приятно. Мы благодарны не только украинцам, но и чехам, которые поддерживали сборную Украины, в том числе и в матче с Албанией, и когда мы в прошлый раз были здесь. Нам всегда приятно играть в Чехии. Мы благодарны всем болельщикам, кто поддерживает нас и Украину.

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 5
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Андрей Головнин
ИДИ НА ХУЙ! 
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+2
pas2012
Який цікаво робили аналіз), якщо робили правильний аналіз Матвієнко б вже давно не грав на місці центрального захисника.
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+1
Толян
Реброва за грати, та грати, грати, грати!!!
Ответить
+1
Макс Максов
Не уходиш? Бл9 вже 3.14здуй!
Ответить
0
Rel
До Вроцлава краще не приїжджай
Ответить
0
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