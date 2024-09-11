Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Главный тренер сборной Украины во флеш-интервью прокомментировал поражение Чехии
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров во флеш-интервью коротко прокомментировал поражение команды:
– Как вам игра и что происходит со сборной?
– А что происходит со сборной?
– Второе поражение подряд. Снова плохой первый тайм. Все ли устраивает?
– Меня не все устраивает, но сегодня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам, но мы играли против очень сильной сборной, которая играла дома.
– Многие сборные улучшили свой уровень игры. А где были мы?
– Не знаю, где были вы. Мы готовились, играли. Считаю, что готовились очень хорошо, а ребята продемонстрировали большее желание, больше пытались выиграть игру, чем против Албании.
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