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  4. Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Лига наций
11 сентября 2024, 00:05 |
5657
79

Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»

Главный тренер сборной Украины во флеш-интервью прокомментировал поражение Чехии

11 сентября 2024, 00:05 |
5657
79
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров во флеш-интервью коротко прокомментировал поражение команды:

– Как вам игра и что происходит со сборной?

– А что происходит со сборной?

– Второе поражение подряд. Снова плохой первый тайм. Все ли устраивает?

– Меня не все устраивает, но сегодня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам, но мы играли против очень сильной сборной, которая играла дома.

– Многие сборные улучшили свой уровень игры. А где были мы?

– Не знаю, где были вы. Мы готовились, играли. Считаю, что готовились очень хорошо, а ребята продемонстрировали большее желание, больше пытались выиграть игру, чем против Албании.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 79
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Nordenus
Ясно все с ним... физрук сам не уйдет.
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+19
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Boodya
Н.уя собі!!
Зі збірною, яка б ще пару років тому Албанію не помітила і Румунії б точно не програла, взагалі нічого не сталось.
Мав би совість і заявив про відставку
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+16
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newo
Мені особисто не подобається, що Ребров себе веде, як мажор, який влвштував аварію, і дає пояснення поліцейським.
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+15
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Rel
Ребров - у відставку!
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+9
cobrafx
Тобто дві поразки - це по плану?
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+9
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andyck06
Май честь подати у відставку.
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+9
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Pasha007
Єбать урод!!!
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+9
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Samuel
Шо він несе, та скажи вибачте і піди з Богом
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+9
Vovan78
І це відповіді тренера національної збірної? Знову те саме, грали проти сильної команди. Та тивже за…бав усіх свою тупістю. Команда не грає зовсім. Бігати по полі не означає грати. І що значить що у цьому матчі було більше бажання ніж в минулому. Ви там зовсім о…уїли, хочемо граємо, не хочемо не граємо. Це так виходить? Та вас на..уй треба гнати всіх сраним віником з команди.
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+7
Buvellar
Як же його ображають ці запитання.Хамські відповіді.
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+7
Віктор Лаб'як
Нє , ну а шо ? Все по ділу , ми грали супер, просто суперники сильні , просто нам треба з Молдованами грати , а не з чехами і албанцями а краще сан Марино і Ліхтенштейн 
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+7
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fifa2020
Клоун давай на вихід, гіршого тренера в збірній 15 років не було думаю... бувало що 1 матч провалили, а потім виправлялися, а тут з кожним матчем все гірше і гірше... тобі повезло з ісландцями, боснійцями і словаками, а потім вже закономірність пішла з румунами, албанцями і чехами!
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+6
STAH
У нього що не всі дома?
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+6
etorfine
А я ше Поворознюка бидлом назвав... Та то чемна людина
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+6
Pavel_i_CO
Дивлюсь післяматчеві інтерв'ю Реброва та Шовковського і одразу зрозуміло, хто народився в Києві, а хто в Горловкє.... Сергій Станіславович реально веде себе як бидло... Скоро не залишиться людей, які будуть захищати його як тренера збірної 
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+5
Vovan78
Потрібно зібрати всіх гравців, тренерів, функціонерів УАФ і завезти їх під Покровськ, Вовчанськ , Курахове щоб вони посиділи під обстрілами в підвалах, в окопах і подивились у очі всім тим для кого вони ніби-то грають і запитали у людей які емоції їх переповнюють дивлячись таку гру збірної. Але я думаю що їм всім пофігу на емоції людей. Вони вийшли такі гарні з прапорами на плечах, голосно проспівали гімн України, а потім обгадили все і всіх свою грою. І потрібно заборонити виходити в прапорах України на поле, не заслуговують вони на таку честь.
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+4
Vitalii Muzychenko
Это адекватные ответы главного тренера национальной сборной?!
Тебе задает вопрос не только журналист а и вся страна! 
Превратился в чмошника высокомерного! 
Кончене
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+4
Walle
Йобана мафія окупувала УАФ. Це просто цирк, вже нервів ніяких не вистачає. Ска воно сидить на декількох посадах одночасно завдяки своєму дружку, інший дружок президент УАФ, третій дружок в президентському кріслі, і їм всім норм, сидять розкрадають гроші. Нагадайте шевченку та реброву, що головна мета УАФ "піднімати рівень українського футболу", а то вони лише про себе думають, клоуни 
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+4
D.Lanskoy
Ех, а Петраков, принаймні, тримав удар і хоч хамив, але свою провину в поразках завжди визнавав, мужня людина. Ребров мало того що зганьбівся зі збірною, але ще і повів себе негідно після гри. Ганьба
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+4
EGOS
та ви погляньте на цього горлівського бидлача афуєвшого...там корона на мозок сильно давить, може і вичавила весь...глист укорочений, песдуй зі збірної, і шлюшку свою матвієнчиху забери!!
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+4
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