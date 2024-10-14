Франция в суперматче одолела Бельгию, Италия отгрузила Израилю 4 мяча
Состоялись матчи 4-го тура Лиги наций 2024/25 в группе 2 Дивизиона А
14 октября состоялись матчи 4-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25.
Сборная Франции на выезде минимально переиграла Бельгию со счетом 2:1. Дубль за французов оформил Рандаль Коло Муани, а у хозяев единственный мяч забил Лои Опенда.
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Французы доигрывали в меньшинстве после удаления Орельена Тчуамени на 76-й минуте. На 23-й Юри Тилеманс не сумел реализовать пенальти, а на 60-й рефери не засчитал гол Ману Коне из-за игры рукой во время голевой атаки.
В параллельном поединке квартета Италия разгромила Израиль 4:1.
У итальянцев забили Матео Ретеги, Джованни Ди Лоренцо (дубль) и Давиде Фраттези, а у израильтян единственный гол оформил Мохаммед Абу-Фани.
После четырех туров лидером группы является Италия с 10 очками. На второй позиции идет Франция – 9 пунктов. Третья – Бельгия (4), последний, четвертый – Израиль (0).
Лига наций 2024/25. Дивизион А
Группа 2. 4-й тур, 14 октября
Бельгия – Франция – 1:2
Голы: Опенда, 45+3 – Коло Муани, 35 (пен.), 62
Удаление: Тчуамени, 76
Италия – Израиль – 4:1
Голы: Ретеги, 41 (пен.), Ди Лоренцо, 54, 79, Фраттези, 72 – Абу-Фани, 66
FT. #BELFRA 🇧🇪🇫🇷 pic.twitter.com/fpSRldyXGr— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 14, 2024
𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗕𝗘𝗟𝗚𝗜𝗤𝗨𝗘 🔥— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 14, 2024
Nos Bleus font coup double avec 𝟮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝟮 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝘀 sur ce rassemblement 👊✅
🇧🇪1-2🇫🇷 | #BELFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9ETHdsguLQ
A great night's work 👏#ITAISR #NationsLeague #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/U5jwwaiHmk— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) October 14, 2024
תוצאת סיום— ISRAEL FA (@ISRAELFA) October 14, 2024
🇮🇱🆚🇮🇹 pic.twitter.com/q6phvNRTcP
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