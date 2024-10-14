Франция в суперматче одолела Бельгию, Италия отгрузила Израилю 4 мяча

14 октября состоялись матчи 4-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25.

Сборная Франции на выезде минимально переиграла Бельгию со счетом 2:1. Дубль за французов оформил Рандаль Коло Муани, а у хозяев единственный мяч забил Лои Опенда.

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Французы доигрывали в меньшинстве после удаления Орельена Тчуамени на 76-й минуте. На 23-й Юри Тилеманс не сумел реализовать пенальти, а на 60-й рефери не засчитал гол Ману Коне из-за игры рукой во время голевой атаки.

В параллельном поединке квартета Италия разгромила Израиль 4:1.

У итальянцев забили Матео Ретеги, Джованни Ди Лоренцо (дубль) и Давиде Фраттези, а у израильтян единственный гол оформил Мохаммед Абу-Фани.

После четырех туров лидером группы является Италия с 10 очками. На второй позиции идет Франция – 9 пунктов. Третья – Бельгия (4), последний, четвертый – Израиль (0).

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 2. 4-й тур, 14 октября

Бельгия – Франция – 1:2

Голы: Опенда, 45+3 – Коло Муани, 35 (пен.), 62

Удаление: Тчуамени, 76

Италия – Израиль – 4:1

Голы: Ретеги, 41 (пен.), Ди Лоренцо, 54, 79, Фраттези, 72 – Абу-Фани, 66