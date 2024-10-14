14 октября на «Фриули» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Италии встретится со сборной Израиля. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда не смогла на Евро защитить статус победителя. Для начала туда вообще пробились не без труда, опередив Украину только по дополнительным показателям при равенстве очков - впрочем, уже прогресс по сравнению с невыходом на второй чемпионат мира кряду. В Германии Скуадра Адзурра не впечатлила: выиграла только у Албании, в 1-м туре. Потом проиграли Испании, и уступали Хорватии, но в самой концовке все же сровняли. В итоге именно они, а не клетчатые, стали соперником по 1/8 Швейцарии, и уступили соседу 0:2. Но осень получилось начать с победы над французами на выезде, и Лучано особенно отмечал, что это и дало импульс новой главы в истории сборной. Хотя Израиль потом обыграли минимально, 2:1. С Бельгией в октябре, казалось, обеспечили победу уже к середине 1-го тайма, когда повели 2:0. Но в итоге все закончилось ничьей.

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Израиль

Сборная вообще-то сейчас вышла на достаточно высокий уровень. Это и победа в своей группе прошлого розыгрыша Лиги Наций, и попытки бороться в прошлогодней квалификации, и старт в мартовском плей-офф. Но там обидно (чего стоит не реализованный Захави пенальти!) проиграли первому же сопернику, Исландии. А осенью новый наставник, Бен Шимон, уже не вызывал опытного бомбардира. Пока что его подопечным в компании грандов не комфортно, к тому же до последнего остается призрак дисквалификации по политическим мотивам. Не удивительно, что бело-синие начинали с поражений - 1:3 с Бельгией, 1:2 как раз за Скуадрой Адзуррой. В октябре с Францией было новое разгромное поражение - 1:4.

Статистика личных встреч

За все время только однажды, на чемпионате мира-1970, израильтяне устояли на 0:0. В остальных 5 поединках они только проигрывали.

Прогноз

Букмекерские конторы видят только одну интригу: насколько крупно выиграют хозяева. Ставим на то, что тут оформят победу Скуадры Адзурры при форе -2 гола (коэффициент - 1,98).