Италия – Израиль – 4:1. Кто оформил сухой лист? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
14 октября состоялся матч 4-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Италии и Израиля.
Поединок прошел на стадионе Блуэнерджи в Удине. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
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У итальянцев забили Матео Ретеги, Джованни Ди Лоренцо (дубль) и Давиде Фраттези. У израильтян единственный гол оформил Мохаммед Абу-Фани, который забил прямым ударом с углового – сухой лист!
Лига наций 2024/25. Дивизион А
Группа 2. 4-й тур, 14 октября
Италия – Израиль – 4:1
Голы: Ретеги, 41 (пен.), Ди Лоренцо, 54, 79, Фраттези, 72 – Абу-Фани, 66
Видеообзор матча:
События матча
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