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Лига наций УЕФА. Лига A
Италия
14.10.2024 21:45 – FT 4 : 1
Израиль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
15 октября 2024, 04:43 |
31
0

Италия – Израиль – 4:1. Кто оформил сухой лист? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

15 октября 2024, 04:43 |
31
0
Италия – Израиль – 4:1. Кто оформил сухой лист? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоялся матч 4-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Италии и Израиля.

Поединок прошел на стадионе Блуэнерджи в Удине. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У итальянцев забили Матео Ретеги, Джованни Ди Лоренцо (дубль) и Давиде Фраттези. У израильтян единственный гол оформил Мохаммед Абу-Фани, который забил прямым ударом с углового – сухой лист!

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 2. 4-й тур, 14 октября

Италия – Израиль – 4:1

Голы: Ретеги, 41 (пен.), Ди Лоренцо, 54, 79, Фраттези, 72 – Абу-Фани, 66

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Италия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммад Абу Фани (Израиль).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Италия).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Матео Ретеги (Италия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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