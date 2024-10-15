14 октября состоялся матч 4-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Италии и Израиля.

Поединок прошел на стадионе Блуэнерджи в Удине. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

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У итальянцев забили Матео Ретеги, Джованни Ди Лоренцо (дубль) и Давиде Фраттези. У израильтян единственный гол оформил Мохаммед Абу-Фани, который забил прямым ударом с углового – сухой лист!

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 2. 4-й тур, 14 октября

Италия – Израиль – 4:1

Голы: Ретеги, 41 (пен.), Ди Лоренцо, 54, 79, Фраттези, 72 – Абу-Фани, 66

Видеообзор матча: