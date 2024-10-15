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Лига наций
15 октября 2024, 04:11 | Обновлено 15 октября 2024, 04:43
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ФОТО. Продолжение эры Мальдини. Сын легенды дебютировал за сборную Италии

Даниэль Мальдини вышел на поле на 71-й минуте матча Лиги наций против Израиля (4:1)

15 октября 2024, 04:11 | Обновлено 15 октября 2024, 04:43
120
0
ФОТО. Продолжение эры Мальдини. Сын легенды дебютировал за сборную Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Мальдини

15 октября состоялся матч Лиги наций между Италией и Израилем, который завершился со счётом 4:1 в пользу итальянцев.

Помимо одержанной победы, Скуадра Адзурра порадовала фанатов дебютом перспективного игрока, чья фамилия вызывает у итальянцев ностальгию и уважение. Даниэль Мальдини – сын легендарного Паоло Мальдини – сделал свой первый шаг в составе сборной Италии.

Мальдини вышел на поле в матче против Израиля на 71-й минуте вместо Джакомо Распадори.

Это первый случай в истории Италии, когда три игрока из одной семьи надели футболку Адзурри (Чезаре, Паоло, Даниэль Мальдини).

Даниэль Мальдини, в отличие от своего отца, который играл на позиции центрального защитника, выступает на позиции центрального хавбека, но также может сыграть на любом фланге в атаке (левый и правый вингер). Сейчас 23-летний футболист является игроком итальянской Монцы, за которую в этом сезоне успел сыграть 7 матчей, отметившись забитым мячом и ассистом.

Дмитрий БАНАР

ФОТО. Продолжение эры Мальдини. Сын легенды дебютировал за сборную Италии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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