«Надеюсь, верю». Защитник MLS ждет вызова в сборную Украины

Украинский защитник Александр Сваток, играющий в MLS за «Остин», поделился ожиданиями от матчей национальной команды против Бельгии в плей-офф Лиги наций. Футболист заявил, что рассчитывает на вызов к расположению «сине-желтых».

– Уже через месяц сборная Украины сыграет против Бельгии. С какими ощущениями ждешь этих матчей?

– Жду, надеюсь, верю. Все, конечно, понимают важность игр против Бельгии и силу соперника. Впрочем, считаю, что нашей команде по силам одолеть этого непростого соперника.

Со своей стороны, надеюсь, что буду находиться в хороших кондициях, чтобы помочь сборной. Всегда с большим желанием и гордостью езжу в сборную – главное, чтобы тренерский штаб счел нужным меня вызвать.

Матчи между Украиной и Бельгией пройдут 20 и 23 марта. Номинально домашний поединок подопечные Сергея Реброва проведут в Испании. Глава УАФ Андрей Шевченко объяснил, с чем связано такое решение.