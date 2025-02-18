Названа сумма. Топ-клуб ведет переговоры с Холандом по его трансферу

Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, в 24-летнем футболисте видят будущую замену Роберта Левандовски. Президент испанского гранда Жоан Лапорта и спортивный директор Деку ведут переговоры с Эрлингом.

Он может перейти в «Барселону» в 2026 году за 150 миллионов евро (именно такая сумма отступных прописана в его контракте).

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 35 матчей на клубном уровне, забил 27 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выставит за дверь 3 футболистов.