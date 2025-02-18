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  4. Названа сумма. Топ-клуб ведет переговоры с Холандом по его трансферу
Испания
18 февраля 2025, 18:01 |
2460
4

Названа сумма. Топ-клуб ведет переговоры с Холандом по его трансферу

Руководство «Барселоны» хочет видеть именитого норвежца в составе

18 февраля 2025, 18:01 |
2460
4
Названа сумма. Топ-клуб ведет переговоры с Холандом по его трансферу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, в 24-летнем футболисте видят будущую замену Роберта Левандовски. Президент испанского гранда Жоан Лапорта и спортивный директор Деку ведут переговоры с Эрлингом.

Он может перейти в «Барселону» в 2026 году за 150 миллионов евро (именно такая сумма отступных прописана в его контракте).

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 35 матчей на клубном уровне, забил 27 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» выставит за дверь 3 футболистов.

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Эрлинг Холанд Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Деку Жоан Лапорта Роберт Левандовски
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 4
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Все вже вирішено і сам Холанд поставив крапку, він підписав довготривалий контракт з МС і нікуди не піде. Забудьте про нього.
Стаття ні про що
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0
LexХХХ
А чому тільки в 2026? Чи клаусула з кожним роком зменшується?🤔
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0
Burevestnik
де візьмуть гроші на трансфер і зарплату?
візьмуть їх як в анекдоті:
- - - - -
- де ти береш гроші?
- в тумбочці
- хто їх туди кладе?
- Сара.
- де Сара бере гроші?
- я даю...
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0
ivankondrat96
Цікаво, де Барселона збирається брати гроші на цей трансфер та на зарплату Холанду.
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0
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