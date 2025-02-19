Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым
Сейчас интерес к хавбеку проявляют два клуба
В подписании полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова заинтересованы два клуба из АПЛ и Серии А, сообщает британский журналист Бен Якобс.
«Наполи» продолжает интересоваться Георгием Судаковым несмотря на то, что заявка на сумму 40 миллионов евро была отклонена в прошлом году. «Вест Хэм« же является последним претендентом, который сделал запрос», – написал Якобс в Twitter.
В текущем сезоне Судаков сыграл за «Шахтер» 25 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Георгия с «горняками» рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость 22-летнего хавбека составляет 32 млн евро.
Сообщалось, что «Вест Хэм» контактирует с «Шахтером» по Судакову.
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ведут топ-клубы тОРГи❓
👉Судаков ГеОРГий❗
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Имя - от кого
вся Европа в востОРГе❓
👉Судаков ГеОРГий❗
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