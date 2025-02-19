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  4. Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым
Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 22:30 |
929
4

Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым

Сейчас интерес к хавбеку проявляют два клуба

19 февраля 2025, 22:30 |
929
4
Известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В подписании полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова заинтересованы два клуба из АПЛ и Серии А, сообщает британский журналист Бен Якобс.

«Наполи» продолжает интересоваться Георгием Судаковым несмотря на то, что заявка на сумму 40 миллионов евро была отклонена в прошлом году. «Вест Хэм« же является последним претендентом, который сделал запрос», – написал Якобс в Twitter.

В текущем сезоне Судаков сыграл за «Шахтер» 25 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Георгия с «горняками» рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость 22-летнего хавбека составляет 32 млн евро.

Сообщалось, что «Вест Хэм» контактирует с «Шахтером» по Судакову.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков трансферы Наполи Вест Хэм трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 5
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Всего лишь? А столько дифирамбов пели о нем, Манчестер Сити, Челси, Ювентус, Матвиенко 2.
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+3
contr
Кому той Мудаков треба? ☝️😫😫
Ответить
+2
Влад Тараненко
Нива Тернопіль і Колос Ковалівка?
Ответить
+2
Бонэвтик Непросроченный
Я тоже каждый день проходя мимо автосалона с Феррари интересуюсь ее ценой и ходовыми качествами ! Но продолжаю ездить на маршрутке 
Ответить
0
DonetskCity_Love_Rybakinu
Имя - за кого
ведут топ-клубы тОРГи❓
        👉Судаков ГеОРГий❗
.
Имя - от кого
вся Европа в востОРГе❓
        👉Судаков ГеОРГий❗
⚒️🧡🖤 😊
Ответить
-4
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