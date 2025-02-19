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Сборная УКРАИНЫ
19 февраля 2025, 16:36 | Обновлено 19 февраля 2025, 16:42
437
6

ОПРОС. Кто должен быть первым номером сборной Украины – Трубин или Лунин?

Андрей почти не играет, а Анатолий начал ошибаться

19 февраля 2025, 16:36 | Обновлено 19 февраля 2025, 16:42
437
6
ОПРОС. Кто должен быть первым номером сборной Украины – Трубин или Лунин?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Через месяц сборная Украины проведет два матча плей-офф Лиги наций против Бельгии, а многие начали задаваться вопросом, кто будет первым номером национальной команды.

В последних матчах наставник Сергей Ребров доверял Анатолию Трубину, который стал первым номером после ошибок Андрей Лунина в стартовом матче Евро-2024 с Румынией.

Однако теперь ошибки начал допускать Трубин. Анатолий, среди прочего, показал не лучшую игру с «Барселоной» (4:5), когда помог сопернику начать камбэк, а также не продемонстрировал уверенные действия в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» (3:3).

Но у Трубина есть важное преимущество – игровая практика. Вратарь провел в сезоне «Бенфики» 35 матчей.

А вот Андрей Лунин за «Реал» отыграл лишь 8 матчей.

Очевидно, что выбор будет между этими двумя киперами. Третьим номером будет или Георгий Бущан, который поехал играть в Саудовскую Аравию, или страж ворот «Шахтера» Дмитрий Ризнык.

Каким будет выбор Реброва? Высказывайте ваше мнение в опросе под новостью.

Опрос

Голосов 31
Кто должен быть основным вратарем сборной Украины в матчах с Бельгией

Анатолий Трубин

14 голосов 45.16 %

Андрей Лунин

7 голосов 22.58 %

Георгий Бущан или Дмитрий Ризнык

10 голосов 32.26 %

Результаты
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Андрей Лунин Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Бельгия
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 6
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Tom Thomas's
Лунін майже не грає, Бущана влітку Ребров випускав на товариську гру - коли він грав, було лячно дивитися. Зараз реальний кандидат Дмитро Різник. Він дуже непогано виступив в лч, але зараз стабільний Трубін. Тому навряд чи Ребров буде ризикувати і ставити іншого воротаря на Бельгію і кваліфікацію на чс. Багато хто має свою думку. Але Лунін і Бущан взагалі не вписуються зараз. Можливо через рік якщо Трубін буде робити багато помилок, і  Лунін перейде і буде мати ігрову практику. То Ребров буде вже вибирати між Різником і Луніним 
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0
DonetskCity_Love_Rybakinu
Без питань Трубін. Донеччани всюди перші
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0
alex belogubko
1 это Резник
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0
Bulbinder
Однозначно Трубин;Постоянная практика,плюс,против сильных соперников играет
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0
Tower Bridge
Нещерет
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-2
Муґунот Уух
"а Анатолій почав помилятися"(с)
ото можна подумати, Бущан в "Шабабі" дуже вдало грає. і Різник в ЧУкрі не надійніше стоїть. але ж рівень турнірів інший
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-2
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