ОПРОС. Кто должен быть первым номером сборной Украины – Трубин или Лунин?

Через месяц сборная Украины проведет два матча плей-офф Лиги наций против Бельгии, а многие начали задаваться вопросом, кто будет первым номером национальной команды.

В последних матчах наставник Сергей Ребров доверял Анатолию Трубину, который стал первым номером после ошибок Андрей Лунина в стартовом матче Евро-2024 с Румынией.

Однако теперь ошибки начал допускать Трубин. Анатолий, среди прочего, показал не лучшую игру с «Барселоной» (4:5), когда помог сопернику начать камбэк, а также не продемонстрировал уверенные действия в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» (3:3).

Но у Трубина есть важное преимущество – игровая практика. Вратарь провел в сезоне «Бенфики» 35 матчей.

А вот Андрей Лунин за «Реал» отыграл лишь 8 матчей.

Очевидно, что выбор будет между этими двумя киперами. Третьим номером будет или Георгий Бущан, который поехал играть в Саудовскую Аравию, или страж ворот «Шахтера» Дмитрий Ризнык.

Каким будет выбор Реброва? Высказывайте ваше мнение в опросе под новостью.