ОПРОС. Кто должен быть первым номером сборной Украины – Трубин или Лунин?
Андрей почти не играет, а Анатолий начал ошибаться
Через месяц сборная Украины проведет два матча плей-офф Лиги наций против Бельгии, а многие начали задаваться вопросом, кто будет первым номером национальной команды.
В последних матчах наставник Сергей Ребров доверял Анатолию Трубину, который стал первым номером после ошибок Андрей Лунина в стартовом матче Евро-2024 с Румынией.
Однако теперь ошибки начал допускать Трубин. Анатолий, среди прочего, показал не лучшую игру с «Барселоной» (4:5), когда помог сопернику начать камбэк, а также не продемонстрировал уверенные действия в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» (3:3).
Но у Трубина есть важное преимущество – игровая практика. Вратарь провел в сезоне «Бенфики» 35 матчей.
А вот Андрей Лунин за «Реал» отыграл лишь 8 матчей.
Очевидно, что выбор будет между этими двумя киперами. Третьим номером будет или Георгий Бущан, который поехал играть в Саудовскую Аравию, или страж ворот «Шахтера» Дмитрий Ризнык.
Каким будет выбор Реброва? Высказывайте ваше мнение в опросе под новостью.
Опрос
Анатолий Трубин
14 голосов 45.16 %
Андрей Лунин
7 голосов 22.58 %
Георгий Бущан или Дмитрий Ризнык
10 голосов 32.26 %
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