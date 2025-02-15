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  4. ФОТО. За месяц до сборной. Цыганков в матче Жироны был заменен из-за травмы
Чемпионат Испании
Жирона
14.02.2025 22:00 – FT 1 : 2
Хетафе
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Испания
15 февраля 2025, 00:39 | Обновлено 15 февраля 2025, 00:44
578
7

ФОТО. За месяц до сборной. Цыганков в матче Жироны был заменен из-за травмы

Виктор держался за бедро, когда садился на скамейку в игре Ла Лиги против Хетафе (1:2)

15 февраля 2025, 00:39 | Обновлено 15 февраля 2025, 00:44
578
7
ФОТО. За месяц до сборной. Цыганков в матче Жироны был заменен из-за травмы

27-летний украинский футболист Виктор Цыганков, похоже, получил травму в матче Ла Лиги 2024/25.

Украинец вышел в старте Жироны на поединок против Хетафе (1:2) и на 54-й минуте отметился ассистом. А на 90+4-й Мичел заменил Виктора на Бояна Миовски.

Камеры зафиксировали эмоции Цыганкова после замены. Украинец держался за бедро и был явно недоволен. Некоторые испанские СМИ сообщают, что это повреждение не помешает Виктору сыграть в следующем матче, однако стоит дождать официальной информации о травме игрока от пресс-службы Жироны.

Уже 20 марта сборная Украины, в которой Цыганков – ключевой игрок, проведет матч против Бельгии в плей-офф Лиги наций за место в Дивизионе А.

ФОТО. За месяц до сборной. Цыганков в матче Жироны был заменен из-за травмы

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Lesovij7
Одни травмы , так в топ клуб он никогда не попадет
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+4
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Серж
Витя, блин, найти хорошего физиотерапевта. Уже очевидно, что нужно менять свои подходы. 
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+2
Rzechpospolita
Мудрик, Циганков - дуже прикро, Реброву не позаздриш…
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0
Saar
Циганков, як Неймар...
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0
Slunkoo
Tsygankov i dovbyk zdulisa slabenki ihroki z nich stali
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-1
LexХХХ
Знов травма!?😳 Та бути цього не може😏
Ответить
-1
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