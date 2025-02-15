27-летний украинский футболист Виктор Цыганков, похоже, получил травму в матче Ла Лиги 2024/25.

Украинец вышел в старте Жироны на поединок против Хетафе (1:2) и на 54-й минуте отметился ассистом. А на 90+4-й Мичел заменил Виктора на Бояна Миовски.

Камеры зафиксировали эмоции Цыганкова после замены. Украинец держался за бедро и был явно недоволен. Некоторые испанские СМИ сообщают, что это повреждение не помешает Виктору сыграть в следующем матче, однако стоит дождать официальной информации о травме игрока от пресс-службы Жироны.

Уже 20 марта сборная Украины, в которой Цыганков – ключевой игрок, проведет матч против Бельгии в плей-офф Лиги наций за место в Дивизионе А.

ФОТО. За месяц до сборной. Цыганков в матче Жироны был заменен из-за травмы