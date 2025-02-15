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Чемпионат Испании
Жирона
14.02.2025 22:00 – FT 1 : 2
Хетафе
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Испания
15 февраля 2025, 09:19 |
609
0

Мичел объяснил поражение Жироны в матче Ла Лиги, где Цыганков отдал ассист

«Жирона» минимально проиграла «Хетафе»

15 февраля 2025, 09:19 |
609
0
Мичел объяснил поражение Жироны в матче Ла Лиги, где Цыганков отдал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против «Хетафе» (1:2) в испанской Ла Лиге, где украинский вингер Виктор Цыганков отличился ассистом.

«Могло случиться что угодно. Я считаю, что мы провели хороший матч, но были моменты, когда мы сами себя обрекли, теряя мяч. Ошибки определили все. Я увидел очень хорошие очертания команды с мячом, мы были агрессивны, были игроки, которые делали вещи хорошо, но важно, чтобы в наших головах мы осознавали, что мы не должны делать в определенные моменты игры.

Трудно контролировать потерю мяча на своей половине поля, у нас было много таких ситуаций. Но были моменты, когда я увидел команду, которую я хочу видеть. Команда ближе к тому, над чем мы работали.

Сегодня у меня больше уверенности в команде. Ни победа, ни поражение не должны определять твою работу. Траектория сейчас не очень хорошая, но видно, чего я хочу, и я более спокойный. Команда отреагирует.

Это правда, что мы допустили две потери мяча, которые нельзя было делать. Нельзя держать мяч в штрафной и отдавать короткую передачу. Хотя мы провели хороший матч ментально, соперник при счете 1:1 сумел отреагировать и после еще одной ошибки вышел вперед. Удаление также нас ограничило», – сказал испанец.

Ранее стала известна оценка Виктора Цыганкова за проигранный матч против «Хетафе».

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Олег Вахоцкий Источник: AS
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