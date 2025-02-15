Испания15 февраля 2025, 00:57 |
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Жирона – Хетафе – 1:2. Голевой пас Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Ла Лиги 2024/25
15 февраля 2025, 00:57 |
66
0
14 февраля Жирона проиграла Хетафе в матче 24-го тура Ла Лиги 2024/25 со счетом 1:2.
Единственный гол за красно-белых забил Янхель Эррера, а у гостей отличились Кристантус Уче и Борха Майораль.
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На Эрреру голевой пас отдал украинец Виктор Цыганков. Он вышел в старте и был заменен на 90+4-й минуте из-за повреждение бедра.
Ла Лига 2024/25. 24-й тур, 14 февраля
Жирона – Хетафе – 1:2
Голы: Эррера, 54 – Уче, 3, Майораль, 62
Удаление: Эррера, 73
Видеообзор матча:
События матча
73’
Янгель Эррера (Жирона) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Крисантус Уче (Хетафе).
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