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Чемпионат Испании
Жирона
14.02.2025 22:00 – FT 1 : 2
Хетафе
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Испания
15 февраля 2025, 00:57 |
66
0

Жирона – Хетафе – 1:2. Голевой пас Цыганкова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Ла Лиги 2024/25

15 февраля 2025, 00:57 |
66
0
Жирона – Хетафе – 1:2. Голевой пас Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

14 февраля Жирона проиграла Хетафе в матче 24-го тура Ла Лиги 2024/25 со счетом 1:2.

Единственный гол за красно-белых забил Янхель Эррера, а у гостей отличились Кристантус Уче и Борха Майораль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На Эрреру голевой пас отдал украинец Виктор Цыганков. Он вышел в старте и был заменен на 90+4-й минуте из-за повреждение бедра.

Ла Лига 2024/25. 24-й тур, 14 февраля

Жирона – Хетафе – 1:2

Голы: Эррера, 54 – Уче, 3, Майораль, 62

Удаление: Эррера, 73

Видеообзор матча:

События матча

73’
Янгель Эррера (Жирона) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Крисантус Уче (Хетафе).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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