14 февраля Жирона проиграла Хетафе в матче 24-го тура Ла Лиги 2024/25 со счетом 1:2.

Единственный гол за красно-белых забил Янхель Эррера, а у гостей отличились Кристантус Уче и Борха Майораль.

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На Эрреру голевой пас отдал украинец Виктор Цыганков. Он вышел в старте и был заменен на 90+4-й минуте из-за повреждение бедра.

Ла Лига 2024/25. 24-й тур, 14 февраля

Жирона – Хетафе – 1:2

Голы: Эррера, 54 – Уче, 3, Майораль, 62

Удаление: Эррера, 73

Видеообзор матча: