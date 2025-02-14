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Чемпионат Испании
Жирона
14.02.2025 22:00 - : -
Хетафе
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Испания
14 февраля 2025, 12:22 |
121
0

Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 февраля в 22:00 по Киеву

14 февраля 2025, 12:22 |
121
0
Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

14 февраля на «Монтиливи» пройдет матч 24-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Хетафе». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда проводит только пятый сезон на уровне испанской Ла Лиги. Но в прошлом достигла 3-го места - далеко не все за свою историю добивались подобного. Кроме того, такой сенсационный итог позволил жирондинцам не просто дебютировать в еврокубках, но и сыграть в Лиге чемпионов. Другое дело, что там все успехи свелись к победе над одним из глухих аутсайдеров - Слована из Братиславы. Все остальные матчи там были проиграны, еще и с обилием глупых, парадоксальных ошибок типа автоголов. Не меньшей неудачей стал кубок: проиграть УД Логроньес, еще и не выиграть серию пенальти, когда у такого соперника в воротах полевой игрок вынужденно стоял - это позор. С другой стороны, теперь подопечные Мичела Санчеса могут сосредоточиться на Примере, где есть за что бороться, ведь хочется остаться в еврокубках и на следующий сезон. Январь там закончили поражениями Севилье и Райо Вальекано, но потом обыграли Лас-Пальмас, вернувшись на седьмое место. Но 0:3 с Атлетиком показали, что переоценивать потенциал команды не стоит.

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Хетафе

Клуб проводит вторую каденцию Пепе Бордаласа. Первый получился куда лучше, ведь тогда, приняв футболистов в Сегунде, специалист сыграл в плей-офф Лиги Европы. Пока что, вернувшись на пост, тренер не допустил вылета из Примеры в 2023-м году, а потом поднял в середину таблицы, на 12-е место. В нынешней темпораде долго результаты были максимально посредственны: вплоть Нового года выиграли дома только у Алавеса, Вальядолида и Эспаньола. Но в январе получилось выдать беспроигрышную серию в Ла Лиге, параллельно играя в кубке. Там с Атлетико, правда, все закончилось поражением 0:5. Зато снова сыграв в Алавесом в чемпионате, победили 1:0.

Статистика личных встреч

С 2019-го года, вот уже шесть раз кряду, чередуются победы клубов. В ноябре жирондинцы выиграли 1:0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу хозяев, но гости, кажется, стабильнее. Ставим на то, что клуб из Мадрида не проиграет (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Жирона
14 февраля 2025 -
22:00
Хетафе
Хетафе не проиграет 1.88 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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