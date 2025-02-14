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  4. Жирона – Хетафе. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
14.02.2025 22:00 – 15 0 : 1
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 февраля 2025, 21:59 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:12
140
0

Жирона – Хетафе. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля матч 24-го тура Ла Лиги

14 февраля 2025, 21:59 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:12
140
0
Жирона – Хетафе. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В пятницу, 14 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Хетафе».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Хетафе
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Chrisantus Uche (Хетафе).
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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Хетафе
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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