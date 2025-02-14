Испания14 февраля 2025, 21:59 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:12
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Жирона – Хетафе. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля матч 24-го тура Ла Лиги
14 февраля 2025, 21:59 | Обновлено 14 февраля 2025, 22:12
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В пятницу, 14 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Хетафе».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – ХетафеСмотреть трансляцию
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Chrisantus Uche (Хетафе).
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