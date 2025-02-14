Ассист Цыганкова не помог. Жирона потерпела фиаско в домашнем матче Ла Лиги

14 февраля состоялся матч 24-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Хетафе.

Поединок прошел на стадионе Монтливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Голами за Хетафе отличились Кристанус Уче и Борха Майорал, а у хозяев единственный мяч оформил Янхель Эррера.

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Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и на 54-й минуте отдал ассист на Эрреру, точно навесив с углового. Украинец был заменен на 90+4-й минуте на Бояна Миовски.

Каталонцы с 73-й играли в меньшинстве после прямой красной карточки для Янхеля.

Сейчас Жирона с 31 очком занимает 8-е место в таблице чемпионата Испании. У Хетафе 30 пунктов и 11-я позиция.

Ла Лига 2024/25. 24-й тур, 14 февраля

Жирона – Хетафе – 1:2

Голы: Эррера, 54 – Уче, 3, Майорал, 62

Удаление: Эррера, 73

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine