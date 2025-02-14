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Испания
14 февраля 2025, 23:22 | Обновлено 14 февраля 2025, 23:31
594
2

ВИДЕО. Как Цыганков отдал ассист с углового в матче Жирона – Хетафе

Виктор отметился результативной передачей на Янхеля Эрреру на 54-й минуте

14 февраля 2025, 23:22 | Обновлено 14 февраля 2025, 23:31
594
2
ВИДЕО. Как Цыганков отдал ассист с углового в матче Жирона – Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

14 февраля проходит матч 24-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Хетафе.

Коллективы играют на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.

На 54-й минуте украинец отдал ассист на Янхеля Эрреру, точно навесив с углового. Красно-белые сравняли счет после пропущенного на 3-й от Кристантуса Уче.

Цыганков отметился третьим ассистом в текущем сезоне.

❗️ ВИДЕО. Как Цыганков отдал ассист с углового в матче Жирона – Хетафе

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Янхель Эррера Жирона Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Як, як.. Блестяще!
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+3
samird
Вітя був чи не єдиною світлою плямою в Жироні. По ногах наотримував на пару-трійку матчів (Хетафе в своєму репертуарі - гнила команда). Як і казав ще влітку - Жирона це вже перегорнута сторінка і команду чекає відчутний провал в цьому сезоні. Ключові гравці пішли, в селекції була хаотично (може хтось вистрелить). Треба було в літнє міжсезоння докласти всіх зусиль для трансферу. Але невдалий виступ збірної в цілому та травма підклали свиню. Цього літа треба йти обовʼязково. Але дуже відповідально поставитись до команди та чемпіонату.
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