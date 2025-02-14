14 февраля проходит матч 24-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Хетафе.

Коллективы играют на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел в стартовом составе.

На 54-й минуте украинец отдал ассист на Янхеля Эрреру, точно навесив с углового. Красно-белые сравняли счет после пропущенного на 3-й от Кристантуса Уче.

Цыганков отметился третьим ассистом в текущем сезоне.

❗️ ВИДЕО. Как Цыганков отдал ассист с углового в матче Жирона – Хетафе

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