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Англия
29 июля 2024, 15:51 | Обновлено 29 июля 2024, 16:12
759
0

Манчестер Юнайтед планирует снести легендарный Олд Траффорд

На его месте построят новый стадион на 100 тысяч зрителей

29 июля 2024, 15:51 | Обновлено 29 июля 2024, 16:12
759
0
Манчестер Юнайтед планирует снести легендарный Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» планирует снести легендарный стадион «Олд Траффорд». Об этом сообщает The Athletic.

По их информации, на месте «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» планирует построить новый стадион на 100 тысяч зрителей. «Олд Траффорд» вмещает 74 310 зрителей.

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что снос нынешнего стадиона и постройка на его месте нового целесообразнее и выгоднее с финансовой точки зрения, чем реконструкция нынешней арены.

Постройку нового стадиона планируют завершить к 2030 году. Ожидается, что проект обойдется в 2,4 миллиарда евро. Где «Манчестер Юнайтед» планирует играть на период постройки нового стадиона – неизвестно.

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Манчестер Юнайтед Олд Траффорд
Олег Дидух Источник: The Athletic
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