Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х

Победа в Лиге чемпионов является одним из наиболее значимых достижений в карьере любого тренера современности. Выиграть турнир, участие в котором принимают сильнейшие клубные команды континента – означает не только как следует обогатиться, но и навсегда вписать свое имя в историю.

Прямо сейчас мы предлагаем вам в рамках рубрики «Где они сейчас?» вспомнить всех тренеров, которые приводили к победам в Лиге чемпионов и ее прародителе Кубке европейских чемпионов свои команды в 90-х годах минувшего века…

Арриго Сакки – триумфатор КЕЧ-1989/90 с Миланом

Getty Images/Global Images Ukraine. Ариго Сакки и Рууд Гуллит

В финале Кубка европейских чемпионов сезона-1989/90 сошлись итальянский «Милан» и португальская «Бенфика». Первыми руководил непревзойденный гений тактики Арриго Сакки, вторыми – сенсационный шведский специалист Свен-Еран Эрикссон, которому удалось сделать головокружительную тренерскую карьеру, которая затем в какой-то момент настолько же быстро и покатилась вниз и сейчас о нем мало кто вообще вспоминает.

Арриго Сакки привел «Милан» к чемпионству в Италии в сезоне-1987/88, после чего два раза кряду (в 1989 и 1990 годах) выигрывал с «россонери» Кубок европейских чемпионов. Победу над «Бенфикой» итальянскому гранду принес единственный точный в том матче удар Франка Райкарда на 68-й минуте – 1:0. Несмотря на победу в общеевропейском турнире, дела «Милана» в национальном чемпионате в том сезоне складывались неудачно, и Сакки хотел уйти, но остался еще на год, поддавшись уговорам руководства. Впрочем, летом 1991 года уже никто не помешал коучу оставить свой пост, а спустя несколько месяцев после этого – возглавить сборную Италии.

Со «Скуадрой Адзуррой» Сакки добрался до финала ЧМ-1994, где итальянцы лишь в серии пенальти уступили Бразилии (2:3). В 1996 году Арриго был уволен с поста наставника сборной Италии после неудачного выступления на чемпионате Европы. На этом, по сути, его тренерскую карьеру можно считать завершенной, хотя Сакки еще попробовал вернуться на прежний уровень в «Милане» и «Атлетико», но из обоих клубов его увольняли. В начале 2001 года Арриго возглавил «Парму», но продержался на должности всего несколько матчей, а затем подал в отставку в связи с проблемами со здоровьем. Впоследствии работал на технических должностях в «Парме», «Реале» и сборной Италии.

В настоящий момент Арриго Сакки 77 лет. В последние годы он работал на телевидении, выступая в роли эксперта, комментатора, а также вел свою авторскую передачу на радио. Не так давно известное издание FourFourTwo поставило Сакки на шестую строчку в рейтинге 100 лучших тренеров в истории мирового футбола.

Любко Петрович – триумфатор КЕЧ-1990/91 с Црвеной Звездой

uefa.com. Любко Петрович

29 мая 1991 года в футбольном мире произошла сенсация: победителем очередного розыгрыша Кубка европейских чемпионов стала югославская «Црвена Звезда», которая в финале в серии пенальти одолела французский «Марсель». Провансальцы под руководством бельгийского наставника Раймона Гуталса считались однозначными фаворитами решающего матча, а на пути к нему последовательно одолели действующего обладателя трофея «Милан» (в четвертьфинале – 1:1, 3:0), а также не оставили шансов московскому «спартаку» (в полуфинале – 3:1, 2:1).

Но в финале «Црвене Звезде», которую в те времена возглавлял местный специалист Любко Петрович, удалось отстоять нулевую ничью в основное и дополнительное время, а затем безукоризненно исполнить свои удары в серии пенальти – 5:3. Этот триумф стал ключевым в карьере Петровича. Сразу после него специалист решил податься в Испанию, где интерес к сотрудничеству с ним проявил «Эспаньол». Однако этот опыт оказался крайне непродолжительным, и уже через несколько месяцев Петрович был уволен.

Впоследствии тренерская карьера Любко Петровича напоминала, скорее, кругосветное путешествие с целью как можно больше заработать на жизнь, чем реальное желание чего-то добиться на этой ниве. Специалист успел поработать с почти тремя десятками различных коллективов, в том числе и в таких странах как ОАЭ, Казахстан, Китай, Вьетнам и Руанда.

С января по март нынешнего года Петрович занимал должность спортивного директора болгарского «Литекса», а затем возглавил эту команду. Впрочем, по завершении сезона-2022/23 Любко оставил «электрический стул» в болгарском клубе, и ныне в свои 76 лет является безработным, однако о завершении карьеры наставника официально не заявлял.

Йохан Кройф – триумфатор КЕЧ-1991/92 с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine. Йохан Кройф

Легендарному Йохану Кройфу, который трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов в качестве игрока с «Аяксом», в 1992 году посчастливилось выиграть этот трофей в статусе тренера уже с «Барселоной». Любопытно, что указанный розыгрыш стал последним перед реформированием турнира, так как впоследствии Кубок европейских чемпионов стал Лигой чемпионов.

В решающем матче «Барселона» в дополнительное время благодаря единственному голу Рональда Кумана обыграла «Сампдорию» (1:0), которой руководил югослав Вуядин Бошков, а в ее составе выступали такие известные персонажи как Джанлука Пальюка, Сречко Катанец, Пьетро Верховод, Джанлука Виалли и Роберто Манчини.

Победа в КЕЧ стала для Кройфа величайшим достижением на тренерской работе, хотя он четырежды кряду приводил «Барселону» к победам в чемпионате Испании. Впрочем, в 1996 году Йохан был уволен из каталонского клуба, и после того, по сути, завершил карьеру в футболе. Как впоследствии признавался сам Кройф, он был идеалистом, и хотел получить ту должность, в которой мог бы принести футболу максимальную пользу.

Уже упоминавшееся издание FourFourTwo при составлении рейтинга 100 лучших тренеров в истории мирового футбола поставило Кройфа на третью строчку. Его идеи «тотального футбола» действительно во многом изменили игру и ход тактической эволюции в ней. Безусловно, Йохан мог бы и после «Барселоны» дать футболу еще очень-очень много чего интересного, но…

В настоящий момент, увы, Йохана Кройфа уже нет в живых. 24 марта 2016 года он скончался в возрасте 68 лет в одной из клиник Барселоны. Причиной смерти стала тяжелая онкология.

Раймон Гуталс – триумфатор ЛЧ-1992/93 с Марселем

Getty Images/Global Images Ukraine. Раймон Гуталс с Кубком чемпионов

Марсельский «Олимпик», который чаще именуют просто «Марселем», до сих пор является единственной французской командой, которой удавалось побеждать в Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов. В 1991 году, как уже упоминалось выше, провансальцы играли в финале самого престижного клубного турнира континента, но тогда сенсационно уступили «Црвене Звезде».

В 1993-м «Марсель» опять же под руководством бельгийца Раймона Гуталса вернулся на вершину, дойдя до финала первого экспериментального розыгрыша Лиги чемпионов, где его соперником стал «Милан» Фабио Капелло. На этот раз французы свой шанс не упустили – единственный мяч Базиля Боли на 43-й минуте принес им не только победу, но и невероятную славу, а для самого Гуталса фактически подвел черту под весьма удачной тренерской карьерой.

После победы в ЛЧ-1992/93 Гуталс покинул «Марсель». Как оказалось, бельгиец сделал это очень вовремя, так как в дальнейшем провансальцев ожидали сплошные разочарования – в 1993 году «Марсель» был лишен чемпионского титула за подкуп арбитров в матче против «Валансьена», а вскоре из-за финансовых проблем клуб исключили из числа участников Лиги 1 и понизили до Лиги 2.

После ухода из тренерского ремесла Раймон Гуталс был востребован на родине в качестве телевизионного эксперта. Он очень хорошо разбирался в футболе, видел отнюдь неочевидные для остальных детали, по причине чего был весьма популярен и в этом деле.

6 декабря 2004 года Гуталс скончался в Брюсселе в возрасте 83 лет. Причиной смерти стал рак кишечника.

Фабио Капелло – триумфатор ЛЧ-1993/94 с Миланом

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло руководит игрой Милана

В «девяностых» и в начале «нулевых» Фабио Капелло являлся одним из наиболее успешных и статусных итальянских наставников. Его восхождение к славе началось в «Милане», с которым Фабио трижды кряду (в 1992, 1993 и 1994 годах) становился триумфатором Серии А, а также по итогам сезона-1993/94 выиграл Лигу чемпионов, причем та победа так и осталась единственной на этом уровне в перенасыщенной трофеями тренерской карьере Капелло.

В решающем поединке ЛЧ-1993/94 «Милан» в пух и прах разбил «Барселону» Йохана Кройфа – 4:0. Для нидерландского специалиста, по сути, это стало началом заката, а вот Капелло, наоборот, позволило сделать следующий шаг. В частности, летом 1996 года Фабио получил предложение от «Реала», который с ходу сделал чемпионом Испании, но затем вернулся обратно в Италию, где уже не смог ничего дать «Милану», зато оказался успешен с «Ромой» и «Ювентусом».

В сезоне-2006/07 Фабио Капелло вновь доверили «Реал», и итальянец опять привел «бланкос» к чемпионству в национальном чемпионате, но был отправлен в отставку за чересчур прагматичный футбол. Руководство и болельщики мадридского клуба хотели видеть более атакующую игру, для чего у Капелло хватало качественных футболистов, но Фабио акцентировал внимание на результате, из-за чего «Реал» нередко завершал матчи минимальными победами – 1:0.

После «Реала» Капелло в течение четырех с половиной лет возглавлял национальную сборную Англии. Фабио получил очень хорошие финансовые условия по личному контракту, и на него возлагались огромные надежды, но выиграть что-либо значимое с «тремя львами» итальянцу так и не посчастливилось. После ухода из сборной Англии, который случился в феврале 2012 года, тренерская карьера Капелло однозначно пошла на спад. Доказательством тому стали весьма противоречивые решения самого Фабио, который сперва согласился тренировать сборную россии, а в 2017 году подался, вероятно, за еще большими деньгами в китайский «Цзянсу Сунин», где у него абсолютно не сложились рабочие отношения с экс-звездой «Шахтера» и одним из лидеров команды Алексом Тейшейрой.

В конце марта 2018-го Капелло подал в отставку с поста наставника «Цзянсу Сунин», а спустя несколько недель объявил о завершении тренерской карьеры. Ныне 77-летний Фабио счастлив на пенсии, и его вполне устраивает работа комментатором и экспертом на телевидении.

Луи ван Гал – триумфатор ЛЧ-1994/95 с Аяксом

Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал дает на бровке подсказки Эдгару Давидсу

Выиграть два кряду розыгрыша Лиги чемпионов Фабио Капелло и его «Милану» в 1995-м не позволил молодой и невероятно талантливый «Аякс» под руководством Луи ван Гала. В 1992 году амстердамцы сперва отрепетировали свой ключевой триумф, выиграв Кубок УЕФА, а спустя три сезона опять взяли еврокубок, но на этот раз – главный.

В финальном матче ЛЧ-1994/95 все, как это часто бывало в «девяностых», решилось благодаря одному единственному результативному действию. На 85-й минуте голом отличился Патрик Клюйверт, которому судьба через два года после этого уготовит переход именно в «Милан». Для Луи ван Гала эта победа, которая, к слову, останется единственной на таком уровне в карьере специалиста, открыла дорогу в мир большого футбола, ведь уже в 1997-м нидерландский коуч получил назначение в «Барселону».

С «Барсой» ван Гал дважды становился чемпионом Испании, но именно под его руководством каталонцы провели два абсолютно провальных матча в Лиге чемпионов против «Динамо» (0:3, 0:4), ставших одними из наиболее знаковых для великолепной команды Валерия Лобановского, пиком которой оказался полуфинал ЛЧ-1998/99. После ухода из «Барселоны», который произошел летом 2000-го, ван Гал неудачно пробовал себя в сборной Нидерландов и снова в стане «блаугранас», и в какой-то момент показалось, что он полностью исчерпал себя в ремесле.

Вернуться на топ-уровень ван Галу посчастливилось благодаря успешной работе с АЗ. Этот весьма скромный клуб Луи в 2009 году сенсационно привел к чемпионству в Нидерландах, благодаря чему получил приглашение от «Баварии». С мюнхенцами за два года ван Гал выиграл три трофея, но в апреле 2011-го покинул клуб. После вновь принял сборную Нидерландов, которую привел к «бронзе» на ЧМ-2014, а также работал с «Манчестер Юнайтед», где успехов не снискал.

С августа 2021-го по декабрь 2022-го ван Гал опять был главным тренером сборной Нидерландов, но так и не смог помочь «оранжевым» достичь успеха на ЧМ-2022 в Катаре. Впоследствии специалиста сватали в коучи сборной Португалии, но с октября нынешнего года 72-летний ван Гал является консультантом наблюдательного совета «Аякса» по техническим вопросам футбола.

Марчелло Липпи – триумфатор ЛЧ-1995/96 с Ювентусом

Getty Images/Global Images Ukraine. Марчелло Липпи с трофеем

Так же, как Луи ван Гал не позволил Фабио Капелло второй раз кряду выиграть Лигу чемпионов в 1995-м, спустя год уже самому нидерландцу не позволил проделать подобное Марчелло Липпи. «Ювентус» под руководством этого специалиста в решающем матче ЛЧ-1995/96 оказался сильнее «Аякса», пусть и благодаря серии послематчевых пенальти (4:2).

Липпи начинал тренерскую карьеру еще в 1982-м, когда принял юношескую команду «Сампдории». Постепенно, пройдя через работу с весьма малоизвестными за пределами Италии командами вроде «Понтедеры» или «Каррарезе», Марчелло удалось заявить о себе, и летом 1994 года он заслужил приглашение от «Ювентуса». Новый наставник с ходу взял с туринцами «золото» в Серии А, а уже в следующем сезоне выиграл Лигу чемпионов. Для «Старой синьоры» Липпи в конце «девяностых» и начале «нулевых» вообще был просто культовой фигурой, так как выиграл с командой пять чемпионских титулов в Италии, Кубок страны, четыре Суперкубка Италии, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В 2004 году Липпи перешел на работу в сборную Италии, и спустя два года привел «Скуадру Адзурру» к победе на чемпионате мира-2006 в Германии. Тогда в решающем поединке итальянцы вновь-таки в серии пенальти одолели Францию, а Зинедин Зидан был удален за ставший уже легендарным удар головой в грудь Марко Матерацци.

В 2012-м Липпи продолжил превращать в золото все на своем тренерском пути, когда подался в Китай. Марчелло возглавил «Гуанчжоу Эвергранд», и под его руководством эта команда превратилась в истинного флагмана футбола Поднебесной, взяв три чемпионства, а в 2013-м выиграв Кубок Лиги чемпионов АФК.

После этого Липпи решился принять сборную Китая, где, по слухам, ему предложили просто космическую зарплату в 20 миллионов долларов в год, но там уже не преуспел, да и вскоре весь футбол в Поднебесной очень быстро пошел на спад. В конце 2019 года Марчелло ушел с поста наставника китайской сборной, а в 2020-м официально объявил о завершении наставнической карьеры. Ныне о 75-летнем Липпи практически ничего не слышно, даже в итальянской прессе.

Оттмар Хитцфельд – триумфатор ЛЧ-1996/97 с Боруссией Дортмунд

Getty Images/Global Images Ukraine. Оттмар Хитцфельд

Тенденция, наметившаяся в 1995 году, продолжилась и в 1997-м. Тогда в финал Лиги чемпионов снова вышел действующий обладатель трофея под руководством тренера-триумфатора, но отстоять титул ему так и не удалось. В решающем поединке 1997 года «Ювентус» с Марчелло Липпи во главе неожиданно для многих проиграл дортмундской «Боруссии» (1:3), которую возглавлял Оттмар Хитцфельд.

Тренерская карьера Хитцфельда начиналась в 1983 году в Швейцарии. В этой стране наставник преуспел, когда на рубеже «восьмидесятых» и «девяностых» дважды кряду привел к чемпионству «Грассхоппер», что и помогло ему сделать следующий шаг в карьере – перейти в дортмундскую «Боруссию». «Черно-желтых» Хитцфельд за шесть лет дважды сделал чемпионами Германии, а в 1997-м выиграл Лигу чемпионов. Именно эти успехи помогли Оттмару получить приглашение от «Баварии», символом которой наставник стал на следующие десять лет.

С «Баварией» Хитцфельд пять раз выигрывал чемпионат Германии, трижды приводил мюнхенцев к победам в Кубке страны, а в сезоне-2000/01 выиграл Лигу чемпионов. Окончательно покинул мюнхенский клуб специалист летом 2008-го, когда принял предложение возглавить сборную Швейцарии. С этой командой Оттмар провел шесть лет своей тренерской карьеры, а летом 2014-го объявил об уходе на пенсию. Вернуться в футбол его не заставило даже 24-миллионное предложение от китайского «Гуанчжоу Эвергранд».

В настоящий момент 74-летний Хитцфельд крайне редко появляется на публике и в СМИ, предпочитая более спокойный и уединенный образ жизни.

Юпп Хайнкес – триумфатор ЛЧ-1997/98 с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine. Юпп Хайнкес

В 1998 году финал Лиги чемпионов, в котором сошлись «Реал» и «Ювентус», завершился с любимым для этой стадии в «девяностых» счетом 1:0. Победу мадридской команде принес Предраг Миятович, который забил на 67-й минуте. Что касается «Ювентуса», то туринцы трижды кряду с Марчелло Липпи во главе выходили в финал самого престижного клубного турнира континента, но выиграть смогли только в одном случае.

К триумфу в ЛЧ-1997/98 «Реал» привел немецкий специалист Юпп Хайнкес. Для него этот трофей стал, по сути, единственным значимым с «бланкос», ведь в том сезоне мадридская команда финишировала лишь четвертой в национальном чемпионате. Последнее обстоятельство и привело к уходу Хайнкеса, который после «Реала» на год остался без работы, а затем трудоустроился в «Бенфике».

На топ-уровень Хайнкес вернулся в 2009 году, когда на временной основе возглавил «Баварию», но полноценно руководить мюнхенским грандом Юппу было доверено через два года. И опытный специалист, несмотря на весь скепсис, доказал, что у него хватает знаний и понимания футбола, чтобы быть успешным на таком уровне. В частности, в 2013 году «Бавария» под руководством Хайнкеса взяла требл, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии. На такой мажорной ноте специалист объявил об уходе на пенсию, но в октябре 2017-го боссы «Баварии» снова убедили его возглавить команду – до конца сезона. Этого хватило Хайнкесу, чтобы еще раз сделать мюнхенцев чемпионами, после чего он уже бесповоротно завершил карьеру.

Ныне Юппу Хайнкесу 78 лет. Он не стремится продолжать находиться даже в так называемой околофутбольной тусовке, и по этой причине о нем практически ничего не слышно.

Алекс Фергюсон – триумфатор ЛЧ-1998/99 с Манчестер Юнайтед

uefa.com. Алекс Фергюсон

Финал Лиги чемпионов-1998/99 является одним из наиболее знаковых в истории европейского футбола. В нем сошлись «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», и немцы выигрывали со счетом 1:0 вплоть до начала компенсированного времени. Рефери того поединка Пьерлуиджи Коллина добавил всего три минуты, но этого оказалось достаточно, чтобы «красные дьяволы» переломили ход встречи, забили два мяча и вырвали победу, уложив на лопатки грозную «Баварию», обыгравшую перед этим в полуфинале «Динамо» Валерия Лобановского, со счетом 2:1.

Тренером «Манчестер Юнайтед» в то время был Алекс Фергюсон, который после требла-1999 был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II. Шотландский специалист после громкого триумфа продолжил работать в клубе, который сделал одним из наиболее сильных и успешных в «девяностые» и в начале «нулевых». Под его руководством МЮ тринадцать раз побеждал в чемпионате Англии, а в 2008-м еще раз выиграл Лигу чемпионов.

В 2013 году Алекс Фергюсон решил уйти на футбольную пенсию. Сделал это он после очередного чемпионства в английской Премьер-лиге, после чего «красные дьяволы» так ни разу и не выигрывали титул сильнейшей команды страны. Именно шотландца издание FourFourTwo поставило на вершину своего рейтинга из 100 лучших тренеров в истории мирового футбола, о котором мы уже неоднократно вспоминали выше.

В мае 2018 года Фергюсон угодил в больницу с кровоизлиянием в мозг, однако своевременно сделанная операция позволила сэру Алексу быстро поправиться и вернуться к полноценной жизни. Ныне именитому шотландцу 81 год, он продолжает довольно активно посещать футбольные матчи в Англии, хотя «Манчестер Юнайтед» его вряд ли радует, а совсем недавно Фергюсон пережил еще и семейную драму, вызванную смертью его супруги Кэти, с которой они прожили в браке 57 лет.