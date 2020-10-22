Легендарный итальянский тренер объявил о завершении карьеры

Знаменитый итальянский тренер Марчелло Липпи объявил о завершении своей тренерской карьеры в возрасте 72 лет:

«Я определенно выполнил свою работу в качестве наставника. Этого достаточно. Может, я мог бы быть полезен в других ролях, посмотрим. Но точно ничего не планирую до весны».

Тренерская карьера Липпи началась в 1985 году. Наибольших успехов он добился во главе «Ювентуса», с которым работал в 1994-1999 и 2001-2004 годах. С туринским клубом он 5 раз выигрывал чемпионат Италии, побеждал Лиге чемпионов-1996 и еще трижды (в 1997, 1998 и 2003 годах) играл в финале.

Главным достижением в карьере Липпи является победа на чемпионате мира-2006 со сборной Италии.

Начиная с 2012 года Липпи работал в Китае – с национальной сборной и клубом «Гуанчжоу Эвергранде».