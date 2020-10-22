Легендарный итальянский тренер объявил о завершении карьеры

Марчелло Липпи завязал с тренерской работой

  • 22.10.2020 20:41
  • 796 просмотров
  • 2 комментария
Легендарный итальянский тренер объявил о завершении карьеры

Знаменитый итальянский тренер Марчелло Липпи объявил о завершении своей тренерской карьеры в возрасте 72 лет:

«Я определенно выполнил свою работу в качестве наставника. Этого достаточно. Может, я мог бы быть полезен в других ролях, посмотрим. Но точно ничего не планирую до весны».

Тренерская карьера Липпи началась в 1985 году. Наибольших успехов он добился во главе «Ювентуса», с которым работал в 1994-1999 и 2001-2004 годах. С туринским клубом он 5 раз выигрывал чемпионат Италии, побеждал Лиге чемпионов-1996 и еще трижды (в 1997, 1998 и 2003 годах) играл в финале.

Главным достижением в карьере Липпи является победа на чемпионате мира-2006 со сборной Италии.

Начиная с 2012 года Липпи работал в Китае – с национальной сборной и клубом «Гуанчжоу Эвергранде».

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Источник — Goal.com

(4 голоса)

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Комментарии
    salomon77757
      salomon77757, 22.10.2020 20:52
    +1
    Удачи! Хотя если пойти по примеру Луческу то ещё можно работать ого-го, и передать свой великий опыт молодежи.
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    roman75zpr
      roman75zpr, 22.10.2020 20:47
    +4
    Респект, как тренеру и человеку
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 22.10.2020 20:47
    +4
    Респект, как тренеру и человеку
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 22.10.2020 20:52
    +1
    Удачи! Хотя если пойти по примеру Луческу то ещё можно работать ого-го, и передать свой великий опыт молодежи.
    Ссылка
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