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Италия
24 мая 2025, 02:23 | Обновлено 24 мая 2025, 02:29
168
0

Все трофеи коуча Наполи. Антонио Конте в 5-й раз стал чемпионом Италии

Конте стал первым тренером, выигравшим скудетто с тремя разными командами

24 мая 2025, 02:23 | Обновлено 24 мая 2025, 02:29
168
0
Все трофеи коуча Наполи. Антонио Конте в 5-й раз стал чемпионом Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Итальянский специалист Антонио Конте в пятый раз выиграл чемпионат Италии в статусе главного тренера.

Его Наполи стал чемпионом сезона 2024/25, одержав победу над Кальяри (2:0) в заключительном 38-м туре и опередив в турнирной таблице Интер всего на одно очко.

Для 55-летнего Конте это уже пятое скудетто в тренерской карьере. Ранее он выигрывал три титула подряд с Ювентусом в сезонах 2011/12, 2012/13 и 2013/14, а также один с Интером в 2020/21. Теперь Конте повторил достижение таких легендарных тренеров, как Фабио Капелло и Марчелло Липпи, у которых тоже по пять скудетто. Больше титулов лишь у Джованни Трапаттони (7) и Массимилиано Аллегри (6).

Особенностью достижения Конте стало то, что он стал первым тренером в истории Серии А, который выиграл скудетто с тремя разными клубами — Ювентусом, Интером и Наполи. Ранее Фабио Капелло также становился чемпионом с тремя клубами (Милан, Рома и Ювентус), но два его титула с туринским клубом были аннулированы из-за коррупционного скандала.

Всего в тренерской карьере Конте завоевал 9 трофеев. Помимо пяти чемпионств в Италии, он выигрывал национальный чемпионат с Челси (2017), а также дважды брал Суперкубок Италии с Ювентусом (2012, 2013) и Кубок Англии с Челси (2018).

Антонио Конте возглавил Наполи в июле 2024 года, его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Лидеры по количеству трофеев в Серии A

  • 7 титулов – Джованни Трапаттони (Ювентус, Интер)
  • 6 титулов – Массимилиано Аллегри (Ювентус, Милан)
  • 5 титулов – Антонио Конте (Ювентус, Интер, Наполи)
  • 5 титулов – Фабио Капелло (Милан, Рома)
  • 5 титулов – Марчелло Липпи (Ювентус)

Все трофеи Антонио Конте в тренерской карьере (9)

🔹 Ювентус (5)

  • Серия A: 2011/12, 2012/13, 2013/14
  • Суперкубок Италии: 2012, 2013

🔹 Челси (2)

  • Премьер-лига: 2016/17
  • Кубок Англии: 2017/18

🔹 Интер (1)

  • Серия A: 2020/21

🔹 Наполи (1)

  • Серия A: 2024/25

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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