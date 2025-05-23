Неаполь празднует! Обыграв Кальяри, Наполи дома завоевал скудетто

Клуб «Наполи» из Неаполя завоевал скудетто в чемпионате Италии 2024/25.

Вечером 23 мая состоялся матч последнего 38-го тура итальянской Серии A.

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«Наполи» обыграл «Кальяри» в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона.

На 42-й минуте Скотт Мактоминей вывел Наполи вперед (1:0). На 51-й минуте Ромелу Лукаку удвоил перевес Наполи над Кальяри (2:0).

«Наполи» набрал 82 очка и стел победителем в чемпионской гонке с «Интером» (81), который переиграл «Комо» (2:0).

Серия А. 38-й тур, 23 мая 2025

Наполи – Кальяри – 2:0

Голы: Мактоминей, 42, Лукаку, 51

Турнирная таблица

ГОЛ! 1:0. Скотт Мактоминей, 42 мин

ГОЛ! 2:0. Ромелу Лукаку, 51 мин

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