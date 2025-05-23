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Чемпионат Италии
Наполи
23.05.2025 21:45 – FT 2 : 0
Кальяри
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Италия
23 мая 2025, 23:48 | Обновлено 23 мая 2025, 23:58
635
3

Неаполь празднует! Обыграв Кальяри, Наполи дома завоевал скудетто

Голы у неаполитанцев забили Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку

23 мая 2025, 23:48 | Обновлено 23 мая 2025, 23:58
635
3
Неаполь празднует! Обыграв Кальяри, Наполи дома завоевал скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Наполи» из Неаполя завоевал скудетто в чемпионате Италии 2024/25.

Вечером 23 мая состоялся матч последнего 38-го тура итальянской Серии A.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Наполи» обыграл «Кальяри» в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона.

На 42-й минуте Скотт Мактоминей вывел Наполи вперед (1:0). На 51-й минуте Ромелу Лукаку удвоил перевес Наполи над Кальяри (2:0).

«Наполи» набрал 82 очка и стел победителем в чемпионской гонке с «Интером» (81), который переиграл «Комо» (2:0).

Серия А. 38-й тур, 23 мая 2025

Наполи – Кальяри – 2:0

Голы: Мактоминей, 42, Лукаку, 51

Турнирная таблица

ГОЛ! 1:0. Скотт Мактоминей, 42 мин

ГОЛ! 2:0. Ромелу Лукаку, 51 мин

Фотогалерея

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Индзаги профукал Скудетто после матча с Болоньей, когда Интер пропустил на 94 минуте.
Конте, конечно, монстр, выигрывал Серию А с тремя разными клубами. Нужно в следующем сезоне пригласить его туда, кто Скудетто давно не выигрывал.
А самый хитрый - грузин, за один год получил чемпионство Франции и Италии.
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+4
Harun Bakircioğlu
А воспитанники МЮ становятся чемпионами и берут трофеи, главное для этого вовремя смотаться из МЮ.
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+2
Fuz1982z
молодці псж наступний чемпіон ліги чемпіонів інтер лох
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-2
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