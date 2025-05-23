Наполи – Кальяри – 2:0. Главный трофей для Неаполя. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча последнего, 38-го тура итальянской Серии A
Клуб «Наполи» из Неаполя завоевал скудетто в чемпионате Италии 2024/25.
Вечером 23 мая состоялся матч последнего 38-го тура итальянской Серии A.
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«Наполи» обыграл «Кальяри» в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона.
На 42-й минуте Скотт Мактоминей вывел Наполи вперед (1:0). На 51-й минуте Ромелу Лукаку удвоил перевес Наполи над Кальяри (2:0).
«Наполи» набрал 82 очка и стел победителем в чемпионской гонке.
ГОЛ! 1:0. Скотт Мактоминей, 42 мин
ГОЛ! 2:0. Ромелу Лукаку, 51 мин
События матча
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