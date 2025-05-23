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Чемпионат Италии
Наполи
23.05.2025 21:45 – FT 2 : 0
Кальяри
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Италия
23 мая 2025, 23:59 |
389
0

Наполи – Кальяри – 2:0. Главный трофей для Неаполя. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча последнего, 38-го тура итальянской Серии A

23 мая 2025, 23:59 |
389
0
Наполи – Кальяри – 2:0. Главный трофей для Неаполя. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Наполи» из Неаполя завоевал скудетто в чемпионате Италии 2024/25.

Вечером 23 мая состоялся матч последнего 38-го тура итальянской Серии A.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Наполи» обыграл «Кальяри» в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона.

На 42-й минуте Скотт Мактоминей вывел Наполи вперед (1:0). На 51-й минуте Ромелу Лукаку удвоил перевес Наполи над Кальяри (2:0).

«Наполи» набрал 82 очка и стел победителем в чемпионской гонке.

ГОЛ! 1:0. Скотт Мактоминей, 42 мин

ГОЛ! 2:0. Ромелу Лукаку, 51 мин

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
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Серия A Наполи Кальяри чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Скотт Мактоминей Ромелу Лукаку
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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