23 мая на «Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» пройдет матч 38-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Кальяри». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда после довольно неожиданного «скудетто»-2023 резко сдала позиции. Не зря Спаллетти покинул должность сразу после того, как было оформлено столь долгожданный титул – он очевидно понимал, что падение неизбежно. Но итог не ждали даже скептики: чемпион закончил только десятым.

Отвоевывать позиции в Неаполь приехал Антонио Конте, привезя с собой на этот раз не только своего любимца, Лукаку, но и Мактоминея. В итоге уже к весне, даже после ухода Хвичи, именно этот клуб оставался единственным преследователем для «Интера». И, дождавшись его осечки, вышел в лидеры. Но и сами футболисты ухитрились потерять очки с «Дженоа» и «Пармой». И только ничья «Интера» с «Лацио» позволяет перед последним туром минимально, но опережать – любая победа станет «чемпионской».

Кальяри

Клуб позапрошлый сезон провел в Серии В. Но тогда на Сардинию прибыл Раньери, который сначала сумел поднять новых подопечных «с ходу» (пусть и через плей-офф), в элитный дивизион, а потом уже там выиграл непростую борьбу за выживание, опередив минимально «Фрозиноне». Впрочем, 36 очков тогда даже хватило, чтобы занять 16-е место.

Летом возрастного Клаудио заменили на Давиде Никола с очевидной задачей: сделать не хуже, чем было в прошлом сезоне. В итоге результат получилось повторить по итогам прошлого тура, когда разгромили «Венецию» 3-0. Это заодно окончательно сняло угрозу вылета: у «Эмполи», лучшего из тройки аутсайдеров, сейчас 31 очко.

Статистика личных встреч

Трижды в шести последних шести поединках «Кальяри» отбирал очки, играя вничью с грандом. Но в этом сезоне дома он уступил подопечным Конте.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что в таких условиях Лукаку и компания допустят роковую осечку. Скорее нужно ждать уверенного возвращения титула – ставим на то, что уже решивших свои задачи гостей обыграют с форой «– 2 гол» (коэффициент – 1,78).

Прогноз Sport.ua Наполи Кальяри Победа Наполи с форой -2.0 1.78 Сделать ставку

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