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Италия
24 мая 2025, 01:10 | Обновлено 24 мая 2025, 01:16
343
0

Четвертый титул для Наполи. Сколько скудетто у Ювентуса, Интера и Милана?

«Наполи» набрал 82 очка и опередил в борьбе за скудетто «Интер»

24 мая 2025, 01:10 | Обновлено 24 мая 2025, 01:16
343
0
Четвертый титул для Наполи. Сколько скудетто у Ювентуса, Интера и Милана?
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Наполи из Неаполя стала чемпионом Италии сезона 2024/25.

Вечером 23 мая состоялся матч 38-го, заключительного тура Серии А.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В решающем матче сезона Наполи обыграл Кальяри (2:0) на стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе.

На 42-й минуте Скотт Мактоминей открыл счет, а на 51-й Ромелу Лукаку удвоил преимущество команды.

Наполи набрал 82 очка и опередил в борьбе за скудетто Интер, который набрал 81 очко после победы над Комо (2:0).

Это четвертый титул для Наполи – в активе неаполитанцев скудетто в сезонах 1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25

Все обладатели трофеев в чемпионатах Италии: Ювентус (36 титулов), Интер (20), Милан (19), Дженоа (9), Торино, Болонья, Про Верчелли (по 7), Наполи (4), Рома (3), Лацио, Фиорентина (по 2), Кальяри, Казале, Новезе, Верона, Сампдория (по 1).

Обладатели трофеев чемпионата Италии

Победители, призеры и лучшие бомбардиры Серии A в XXI столетии

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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