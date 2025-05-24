Четвертый титул для Наполи. Сколько скудетто у Ювентуса, Интера и Милана?

Команда Наполи из Неаполя стала чемпионом Италии сезона 2024/25.

Вечером 23 мая состоялся матч 38-го, заключительного тура Серии А.

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В решающем матче сезона Наполи обыграл Кальяри (2:0) на стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе.

На 42-й минуте Скотт Мактоминей открыл счет, а на 51-й Ромелу Лукаку удвоил преимущество команды.

Наполи набрал 82 очка и опередил в борьбе за скудетто Интер, который набрал 81 очко после победы над Комо (2:0).

Это четвертый титул для Наполи – в активе неаполитанцев скудетто в сезонах 1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25

Все обладатели трофеев в чемпионатах Италии: Ювентус (36 титулов), Интер (20), Милан (19), Дженоа (9), Торино, Болонья, Про Верчелли (по 7), Наполи (4), Рома (3), Лацио, Фиорентина (по 2), Кальяри, Казале, Новезе, Верона, Сампдория (по 1).

Обладатели трофеев чемпионата Италии

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