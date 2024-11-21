«Тренеры в Италии лучше, чем в Англии». Матерацци – о тренере сборной
Бывшая звезда миланского «Интера» прокомментировал уровень наставников в стране
Экс-игрок сборной Италии и миланского «Интера» Марко Матерацци прокомментировал в интервью, был бы ли он счастлив, если бы сборную Италии возглавил иностранный тренер, как в Англии.
«Италия не будет иметь иностранного тренера, как Англия, потому что у нас тренеры лучше. Вспомните, Фабио Капелло тренировал сборную Англии, а он итальянец. Мы всегда будем иметь нашего тренера, потому что здесь очень высокая конкуренция среди хороших специалистов.
И это уже несколько поколений. Начиная с Марчелло Липпи и заканчивая Антонио Конте. А сколько наших тренеров работает в Европе! Карло Анчелотти – тренер лучшего клуба в мире.
Поэтому я думаю, что это нереально, чтобы сборную Италии возглавил иностранный специалист».
Ранее Матерацци признался, что после чемпионата мира 2006 года не общался с Зинедином Зиданом.
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