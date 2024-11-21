«Мы с ним не разговаривали». Матерацци рассказал о ударе Зидана в грудь.
Игроки не разговаривали после инцидента на чемпионате мира 2006 года
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал о инциденте с Зинедином Зиданом в финале Чемпионата мира 2006 года, где между игроками произошел конфликт.
В финале встречались Италия и Франция. На 110-й минуте матча между Матерацци и Зиданом возникла словесная перепалка, после которой Зидан ударил итальянца головой в грудь.
«Прошло много времени, и, если честно, мы с ним не разговаривали. У меня не было такой возможности, но, скажу честно, я готов поговорить с ним. Он всё-таки великий футболист.
Можно обсудить и то, что случилось 18 лет назад, и просто прояснить много футбольных вопросов. Мы – профессионалы», – рассказал Матерацци в интервью Лиаму Соломон.
Италия в 2006 году стала чемпионом мира, победив сборную Франции в серии послематчевых пенальти. Тот чемпионат мира стал первым и пока единственным для сборной Украины, которая как раз и уступила итальянцам в четвертьфинале.
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