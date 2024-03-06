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  4. Лучшие тренеры нулевых от FourFourTwo: Луческу опередил Лобановского
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 10:48 |
568
0

Лучшие тренеры нулевых от FourFourTwo: Луческу опередил Лобановского

Очередной рейтинг, при оценке которого нужно не забывать об элементе субъективности!

06 марта 2024, 10:48 |
568
0
Лучшие тренеры нулевых от FourFourTwo: Луческу опередил Лобановского
Getty Images/Global Images Ukraine. Мишель Платини (слева) и Мирча Луческу

Популярное издание FourFourTwo представило свой очередной рейтинг, касающийся футбольных знаменитостей.

На этот раз авторы издания проранжировали лучших тренеров «нулевых» годов текущего столетия.

В список из 32 лучших вошли два специалиста с опытом работы в чемпионате Украины – это Валерий Лобановский («Динамо») и Мирча Луческу («Шахтер»). Первый занял 26-ю строчку, второй оказался на 17-м месте.

Примечательно, что оба опередили таких ныне чрезвычайно популярных специалистов как Массимилиано Аллегри (31-е место), Жузеп Гвардиола (29-е место) и Фернанду Сантуш (28-е место), которые в те времена еще не имели столь громких успехов в тренерском ремесле.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

10. Гус Хиддинк
9. Фабио Капелло
8. Арсен Венгер
7. Луи ван Гал
6. Оттмар Хитцфельд
5. Карло Анчелотти
4. Джованни Трапаттони
3. Сэр Алекс Фергюсон
2. Жозе Моуриньо
1. Марчелло Липпи

С полной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте FourFourTwo.

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FourFourTwo Мирча Луческу Валерий Лобановский Динамо Киев Шахтер Донецк Гус Хиддинк Алекс Фергюсон Марчелло Липпи Арсен Венгер Фабио Капелло Луи ван Гал Оттмар Хитцфельд Карло Анчелотти Джованни Трапаттони Жозе Моуриньо Жузеп Гвардиола Фернанду Сантуш Массимилиано Аллегри выбор редакции
Источник FourFourTwo
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