Лучшие тренеры нулевых от FourFourTwo: Луческу опередил Лобановского

Популярное издание FourFourTwo представило свой очередной рейтинг, касающийся футбольных знаменитостей.

На этот раз авторы издания проранжировали лучших тренеров «нулевых» годов текущего столетия.

В список из 32 лучших вошли два специалиста с опытом работы в чемпионате Украины – это Валерий Лобановский («Динамо») и Мирча Луческу («Шахтер»). Первый занял 26-ю строчку, второй оказался на 17-м месте.

Примечательно, что оба опередили таких ныне чрезвычайно популярных специалистов как Массимилиано Аллегри (31-е место), Жузеп Гвардиола (29-е место) и Фернанду Сантуш (28-е место), которые в те времена еще не имели столь громких успехов в тренерском ремесле.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

10. Гус Хиддинк

9. Фабио Капелло

8. Арсен Венгер

7. Луи ван Гал

6. Оттмар Хитцфельд

5. Карло Анчелотти

4. Джованни Трапаттони

3. Сэр Алекс Фергюсон

2. Жозе Моуриньо

1. Марчелло Липпи

С полной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте FourFourTwo.