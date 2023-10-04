Нидерланды04 октября 2023, 13:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Луи ван Гал получил должность в Аяксе
Легендарный тренер будет работать консультантом
04 октября 2023, 13:25 |
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Амстердамский «Аякс» официально сообщил о том, что легендарный экс-тренер команды Луи ван Гал получил должность в структуре клуба. 72-летний специалист будет консультантом наблюдательного совета клуба по «техническим вопросам футбола».
Ван Гал возвращается в «Аякс» в трудный для клуба момент. Команда провалила старт сезона и сейчас идет лишь на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Ранее ван Гал тренировал «Аякс» в 1991 – 1997 годах. В 1995 году привел команду к победе в Лиге чемпионов.
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