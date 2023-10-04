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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Луи ван Гал получил должность в Аяксе
Нидерланды
04 октября 2023, 13:25 |
160
0

ОФИЦИАЛЬНО. Луи ван Гал получил должность в Аяксе

Легендарный тренер будет работать консультантом

04 октября 2023, 13:25 |
160
0
ОФИЦИАЛЬНО. Луи ван Гал получил должность в Аяксе
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

Амстердамский «Аякс» официально сообщил о том, что легендарный экс-тренер команды Луи ван Гал получил должность в структуре клуба. 72-летний специалист будет консультантом наблюдательного совета клуба по «техническим вопросам футбола».

Ван Гал возвращается в «Аякс» в трудный для клуба момент. Команда провалила старт сезона и сейчас идет лишь на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Ранее ван Гал тренировал «Аякс» в 1991 – 1997 годах. В 1995 году привел команду к победе в Лиге чемпионов.

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Аякс Луи ван Гал
Источник ФК Аякс
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