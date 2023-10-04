ОФИЦИАЛЬНО. Луи ван Гал получил должность в Аяксе

Амстердамский «Аякс» официально сообщил о том, что легендарный экс-тренер команды Луи ван Гал получил должность в структуре клуба. 72-летний специалист будет консультантом наблюдательного совета клуба по «техническим вопросам футбола».

Ван Гал возвращается в «Аякс» в трудный для клуба момент. Команда провалила старт сезона и сейчас идет лишь на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Ранее ван Гал тренировал «Аякс» в 1991 – 1997 годах. В 1995 году привел команду к победе в Лиге чемпионов.