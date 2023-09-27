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Украина. Премьер лига
27 сентября 2023, 09:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 09:50
1056
3

Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й

Легендарный украинец вошел в число лучших наставников за всю историю футбола

27 сентября 2023, 09:49 | Обновлено 27 сентября 2023, 09:50
1056
3
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Лобановский

Издание FourFourTwo представило свою версию 100 лучших тренеров в истории мирового футбола.

Нашлось в нем место и для легендарного украинца Валерия Лобановского, который добился огромных успехов с киевским «Динамо». Экс-коуча «бело-синих» составители поставили на 10-ю строчку.

«Требуя «универсальности» от своих игроков – в том числе, Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко – украинец выиграл с киевским «Динамо» 13 чемпионских титулов (восемь советских, пять украинских) и два Кубка обладателей кубков. Его 30 карьерных наград сделали его самым титулованным менеджером 20-го века», – пишет издание.

Также в список попал еще один экс-тренер «Динамо» – Виктор Маслов, который оказался на 34-м месте рейтинга.

А вот нынешний коуч «Динамо» Мирча Луческу занял 87-ю позицию в рейтинге ста лучших тренеров мирового футбола за всю историю по версии FourFourTwo.

Топ-10 тренеров мирового футбола от FourFourTwo:

1. Алекс Фергюсон.
2. Ринус Михелс.
3. Иохан Кройф.
4. Билл Шенкли.
5. Хосеп Гвардиола.
6. Арриго Сакки.
7. Мэтт Басби.
8. Элленио Эррера.
9. Эрнст Хаппель.
10. Валерий Лобановский.

С полной версией рейтинга вы можете ознакомиться на сайте FourFourTwo.

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Валерий Лобановский Мирча Луческу Виктор Маслов рейтинг Динамо Киев Алекс Фергюсон Ринус Михелс Йохан Кройф Билл Шенкли Пеп Гвардиола Арриго Сакки Эрнст Хаппель FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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Комментарии 3
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patrick
Гвардіола мені здається повинен стати найкращим вже в кінці своєї кар'єри
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0
kadaad
Вот поэтому нынешнее Динамо в глубокой опе!
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0
⬆️
Это мы знаем.  Советская школа.  А на каком месте Маркевич, Григорчук,  Вернидуб?
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-1
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