Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й

Издание FourFourTwo представило свою версию 100 лучших тренеров в истории мирового футбола.

Нашлось в нем место и для легендарного украинца Валерия Лобановского, который добился огромных успехов с киевским «Динамо». Экс-коуча «бело-синих» составители поставили на 10-ю строчку.

«Требуя «универсальности» от своих игроков – в том числе, Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко – украинец выиграл с киевским «Динамо» 13 чемпионских титулов (восемь советских, пять украинских) и два Кубка обладателей кубков. Его 30 карьерных наград сделали его самым титулованным менеджером 20-го века», – пишет издание.

Также в список попал еще один экс-тренер «Динамо» – Виктор Маслов, который оказался на 34-м месте рейтинга.

А вот нынешний коуч «Динамо» Мирча Луческу занял 87-ю позицию в рейтинге ста лучших тренеров мирового футбола за всю историю по версии FourFourTwo.

Топ-10 тренеров мирового футбола от FourFourTwo:

1. Алекс Фергюсон.

2. Ринус Михелс.

3. Иохан Кройф.

4. Билл Шенкли.

5. Хосеп Гвардиола.

6. Арриго Сакки.

7. Мэтт Басби.

8. Элленио Эррера.

9. Эрнст Хаппель.

10. Валерий Лобановский.

С полной версией рейтинга вы можете ознакомиться на сайте FourFourTwo.