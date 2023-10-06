Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умерла жена Сэра Алекса Фергюсона. Они прожили в браке 57 лет
Англия
06 октября 2023, 18:20 | Обновлено 06 октября 2023, 18:46
677
1

Умерла жена Сэра Алекса Фергюсона. Они прожили в браке 57 лет

Кэти Фергюсон было 84 года

06 октября 2023, 18:20 | Обновлено 06 октября 2023, 18:46
677
1
Умерла жена Сэра Алекса Фергюсона. Они прожили в браке 57 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэр Алекс Фергюсон с женой

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что в возрасте 84 лет умерла Кэти Фергюсон, жена легендарного экс-тренера «Красных дьяволов» Сэра Алекса Фергюсона.

Они познакомились в 1964 году, когда будущему тренеру было 23 года. Спустя два года они поженились и прожили в браке 57 лет. Пара воспитала троих сыновий, у них 12 внуков и один правнук.

«Все в «Манчестер Юнайтед» выражают искренние соболезнования Сэру Алексу Фергюсону и его семье в связи с кончиной леди Кэти.

Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой, а также опорой Сэра Алекса на протяжении всей его карьеры», – сказано в заявлении «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Эрик ТЕН ХАГ – о Маркусе Рэшфорде: «Скоро он будет в топ-форме»
Источник: Джейдон Санчо хочет вернуться в Боруссию Дортмунд
Хочет исправить ситуацию в МЮ. Онана не поедет на Кубок Африки
Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон смерть
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024
Футбол | 05 октября 2023, 19:47 3
Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024
Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024

Поединок состоится в Леверкузене

IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 05 октября 2023, 23:11 2
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри

Международная боксерская федерация диктует условия

«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
Бокс | 06.10.2023, 08:20
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
Скандальный легионер Динамо может попасть в тюрьму
Футбол | 06.10.2023, 16:25
Скандальный легионер Динамо может попасть в тюрьму
Скандальный легионер Динамо может попасть в тюрьму
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров вызвал в сборную Украины защитника Днепра-1
Футбол | 06.10.2023, 13:12
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров вызвал в сборную Украины защитника Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров вызвал в сборную Украины защитника Днепра-1
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex55
Держись Сэр.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
05.10.2023, 21:39 100
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
05.10.2023, 00:10 16
Футбол
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
05.10.2023, 09:29 8
Футбол
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
05.10.2023, 09:59 5
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри не хотел боя с Усиком
05.10.2023, 10:17 2
Бокс
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 204
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
06.10.2023, 06:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем