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  4. Раньери не выпустит Довбика в старте на следующий матч. Известна причина
Италия
15 февраля 2025, 20:14 | Обновлено 15 февраля 2025, 20:58
1690
1

Раньери не выпустит Довбика в старте на следующий матч. Известна причина

Артем начнет матч в запасе 

15 февраля 2025, 20:14 | Обновлено 15 февраля 2025, 20:58
1690
1
Раньери не выпустит Довбика в старте на следующий матч. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Завтра, 16 февраля, римская «Рома» сыграет выездной матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу против «Пармы».

По информации итальянских СМИ этот матч украинский голеадор Артем Довбик начнет в запасе. В старте «волков» выйдет Элдор Шомуродов. Украинский нападающий продолжает испытывать проблемы с коленом – ему предоставят отдых.

В этом сезоне на клубном уровне Артем Довбик провел 33 матча, в которых забил 13 голов и отметился четырьмя ассистами. Ранее Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».

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Клаудио Раньери Эльдор Шомуродов Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Парма
Дмитрий Олейник Источник: RomaPress
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Прикро, що проблема з коліном заважає Довбику грати. Це дуже дратує, коли не можеш викластись на повну
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