Раньери не выпустит Довбика в старте на следующий матч. Известна причина
Артем начнет матч в запасе
Завтра, 16 февраля, римская «Рома» сыграет выездной матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу против «Пармы».
По информации итальянских СМИ этот матч украинский голеадор Артем Довбик начнет в запасе. В старте «волков» выйдет Элдор Шомуродов. Украинский нападающий продолжает испытывать проблемы с коленом – ему предоставят отдых.
В этом сезоне на клубном уровне Артем Довбик провел 33 матча, в которых забил 13 голов и отметился четырьмя ассистами. Ранее Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».
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