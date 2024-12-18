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Испания
18 декабря 2024, 22:06 |
422
0

Еще один рекорд. Анчелотти поставил уникальное достижение в истории Реала

Карло Анчелотти стал самым титулованным коучем в истории мадридского гранда

18 декабря 2024, 22:06 |
422
0
Еще один рекорд. Анчелотти поставил уникальное достижение в истории Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории мадридского гранда.

Благодаря победе «сливочных» в финале Межконтинентального кубка против «Пачуки», 65-летний специалист завоевал свой 15-й трофей у руля «бланкос», тем самым ставы самым титулованным коучем клуба в истории.

Карло обогнал Мигеля Муньоса, который возглавлял «Реал» с 1959 по 1974 год.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» разгромил «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка.

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Карло Анчелотти Межконтинентальный кубок по футболу Реал Мадрид Пачука рекорд Мигель Муньос
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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