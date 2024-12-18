Испания18 декабря 2024, 22:06 |
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Еще один рекорд. Анчелотти поставил уникальное достижение в истории Реала
Карло Анчелотти стал самым титулованным коучем в истории мадридского гранда
18 декабря 2024, 22:06 |
422
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Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории мадридского гранда.
Благодаря победе «сливочных» в финале Межконтинентального кубка против «Пачуки», 65-летний специалист завоевал свой 15-й трофей у руля «бланкос», тем самым ставы самым титулованным коучем клуба в истории.
Карло обогнал Мигеля Муньоса, который возглавлял «Реал» с 1959 по 1974 год.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» разгромил «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка.
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