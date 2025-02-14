Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
Марьян Швед получает 600 тысяч евро в год
Украинские СМИ рассекретили зарплату вингера донецкого «Шахтера» Марьяна Шведа. Сообщается, что полузащитник получает солидные деньги.
По информации источника, Швед зарабатывает в Шахтере 600 тысяч евро в год – 50 тысяч в месяц. Официального доказательства данной информации нет.
В нынешнем сезоне Марьян принял участие в четырех поединках дончан во всех турнирах, проведя на поле всего 95 минут.
Швед перешел в Шахтер из бельгийского Мехелена осенью 2022 года за млн. евро. За все время в составе донецкого клуба Марьян провел 36 игр, забив семь голов и отдав четыре результативных передачи.
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