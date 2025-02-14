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  4. Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 14:11 |
1651
3

Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере

Марьян Швед получает 600 тысяч евро в год

14 февраля 2025, 14:11 |
1651
3
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

Украинские СМИ рассекретили зарплату вингера донецкого «Шахтера» Марьяна Шведа. Сообщается, что полузащитник получает солидные деньги.

По информации источника, Швед зарабатывает в Шахтере 600 тысяч евро в год – 50 тысяч в месяц. Официального доказательства данной информации нет.

В нынешнем сезоне Марьян принял участие в четырех поединках дончан во всех турнирах, проведя на поле всего 95 минут.

Швед перешел в Шахтер из бельгийского Мехелена осенью 2022 года за млн. евро. За все время в составе донецкого клуба Марьян провел 36 игр, забив семь голов и отдав четыре результативных передачи.

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Марьян Швед Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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MaximusOne
Що значить шалені гроші, інші гравці клубу меньше получають ???, впевнений що не меньше, а багато хто й більше, по футбольним міркам це не велика зарплата, тим паче для гравця який коли його підписували грав закордоном. Правда в тому що після травми в матчі з Селтіком, Шведу не давали шансу, зараз з відходом Зубкова можливо це зміниться. 
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Victor673256ua
А дружина Корнієнка на 5-8 тисяч доларів в місяць виживає. Мабуть не за того заміж вийшла
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