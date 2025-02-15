Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
16.02.2025 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 февраля 2025, 19:39 |
71
0

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 февраля в 18:30 по Киеву

15 февраля 2025, 19:39 |
71
0
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Судить матч будет Питер Бэнкс.

Тоттенхэм

В последнее время «Тоттенхэм» потерпел ряд болезненных поражений, в том числе от «Эвертона» (2:3) и «Лестера» (1:2). Прервать неудачную серию «шпорам» удалось в предыдущем туре. Команда на выезде обыграла «Брентфорд» (2:0). Перед началом тура у «Тоттенхэма» было 27 очков и 14 место. На два бала впереди идет «Манчестер Юнайтед». Так что предстоящий матч будет принципиален и с турнирной точки зрения.

Манчестер Юнайтед

В последних четырех матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» чередует победы и поражения. Команда Рубена Аморима обыграла «Саутгемптон» (3:1) и «Фулхэм» (1:0), а также уступила «Брайтону» (1:3) и «Кристал Пэлас» (0:2). В гостях команда тоже нестабильна – 2 победы, 2 поражения и одна ничья в последних пяти матчах. «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков. При этом у команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (-6).

Личные встречи

Предыдущая встреча команд состоялась в 1/4 финала Кубка Английской лиги. В том поединке «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 4:3. В матче первого круга «шпоры» победили со счетом 3:0.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Тоттенхэм» забивает в среднем по 2,25 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет ровно 1 гол за матч.

Возможные составы

  • «Тоттенхэм»: Кински, Спенс, Дэвис, Грэй, Порро, Бентанкур, Биссума, Сон Хин Мин, Кулусевски, Тель, Ришарлисон.
  • «Манчестер Юнайтед»: Онана, Мартинес, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Угарте, Мазрауи, Гарначо, Майну, Диалло.

Прогноз

Команды результативно провели последние очные встречи. Возможен вариант с тотал больше 3,5 (коэффициент 2,2).

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
16 февраля 2025 -
18:30
Манчестер Юнайтед
Тотал больше 3,5 2,2 Сделать ставку
По теме:
Нванери – 4-й игрок АПЛ до 18 лет по количеству результативных действий
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Клюйверт достиг отметки в 100 результативных действий в клубной карьере
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Теннис | 15 февраля 2025, 19:15 13
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе

Американка в двух сетах разобралась с Аленой и завоевала трофей

Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Бокс | 15 февраля 2025, 06:00 10
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом

Поединок состоится ночью 15 февраля

Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
Футбол | 15.02.2025, 19:56
Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Бокс | 15.02.2025, 06:36
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Бокс | 15.02.2025, 07:15
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
13.02.2025, 22:16 4
Теннис
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 29
Теннис
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 102
Футбол
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
14.02.2025, 13:33 2
Бокс
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
15.02.2025, 00:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем