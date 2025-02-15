В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Судить матч будет Питер Бэнкс.

Тоттенхэм

В последнее время «Тоттенхэм» потерпел ряд болезненных поражений, в том числе от «Эвертона» (2:3) и «Лестера» (1:2). Прервать неудачную серию «шпорам» удалось в предыдущем туре. Команда на выезде обыграла «Брентфорд» (2:0). Перед началом тура у «Тоттенхэма» было 27 очков и 14 место. На два бала впереди идет «Манчестер Юнайтед». Так что предстоящий матч будет принципиален и с турнирной точки зрения.

Манчестер Юнайтед

В последних четырех матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» чередует победы и поражения. Команда Рубена Аморима обыграла «Саутгемптон» (3:1) и «Фулхэм» (1:0), а также уступила «Брайтону» (1:3) и «Кристал Пэлас» (0:2). В гостях команда тоже нестабильна – 2 победы, 2 поражения и одна ничья в последних пяти матчах. «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков. При этом у команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (-6).

Личные встречи

Предыдущая встреча команд состоялась в 1/4 финала Кубка Английской лиги. В том поединке «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 4:3. В матче первого круга «шпоры» победили со счетом 3:0.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Тоттенхэм» забивает в среднем по 2,25 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет ровно 1 гол за матч.

Возможные составы

«Тоттенхэм»: Кински, Спенс, Дэвис, Грэй, Порро, Бентанкур, Биссума, Сон Хин Мин, Кулусевски, Тель, Ришарлисон.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мартинес, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Угарте, Мазрауи, Гарначо, Майну, Диалло.

Прогноз

Команды результативно провели последние очные встречи. Возможен вариант с тотал больше 3,5 (коэффициент 2,2).